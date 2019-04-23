Кулик vs оточення Порошенка. Хто і що стоїть за підозрами Гонтаревій, Ложкіну та Філатову

Ввечері 21 квітня стало остаточно зрозуміло, що за місяць Петро Порошенко буде змушений залишити президентський кабінет на Банковій. Екзит-поли давали йому близько 25% проти рекордних 73% Володимира Зеленського. Глава держави під оплески команди натхненно розповідав, що піде з офісу, але не з політики, співав гімн і обіцяв боротися за Україну.

А вже наступного ранку очолювана соратником Порошенка Генеральна прокуратура викликала на допити кількох представників його оточення.

"Українська правда" розповідає, як соратники Порошенка пов’язані з "брудними" корупційними грошима, і кому може бути вигідне їхнє переслідування.

Що сталось

28 березня у мережі з'явилось повідомлення, мовляв, Генеральна прокуратура підозрює оточення Петра Порошенка у сприянні злочинам олігарха-втікача Сергія Курченка.

Підозри нібито оголосили екс-голові Адміністрації президента Борису Ложкіну, чинному заступнику глави АП Олексію Філатову та екс-очільниці Нацбанка Валерії Гонтаревій.

Широкого розголосу інформація набула після публікації в агентстві УНІАН олігарха Ігоря Коломойського. Про причетність президентського оточення журналістам повідомив сумнозвісний прокурор Костянтин Кулик.

Екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева фото: нбу

Підозри соратникам Порошенка він підготував у "справі Курченка", яка об'єднує численні тяжкі злочини, вчинені за останні 10 років. Йдеться про мільярдні розкрадання коштів та легалізацію цих незаконних доходів. Слідство Генпрокуратури називає фігурантів справи членами "злочинної організації Віктора Януковича", а одне з ключових місць відводить саме Курченку.

Серед найвідоміших епізодів справи – заволодіння газом "Укрнафти" та "Укргазвидобування" зі збитками держави у 2,2 млрд гривень, розкрадання 5,1 млрд "Нафтогазу".

Кулик, серед іншого, стверджує, що колишня голова НБУ Валерія Гонтарева могла бути причетна до привласнення коштів держпідприємства "Аграрний фонд". У нього, за версією слідства, "Брокбізнесбанк" Курченка вкрав більше 2 мільярдів, уклавши фіктивні договори на державні облігації.

Ложкіна і Філатова нібито підозрюють у відмиванні понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу компанії "Український Медіа Холдинг".

У Генпрокуратурі довгий час відрікалися від заяв свого співробітника Кулика. Говорили, що він підготував підозри, порушивши закон, і що Гонтарева, Ложкін і Філатов насправді не фігурують у розслідуванні.

У 2013 році Борис Ложкін (ліворуч) через офшори продав Сергію Курченку "Український Медіа Холдинг"

Однак за місяць, коли дата виборів минула, імена усіх трьох з'явились в офіційних публічних документах прокуратури. Наступного дня після програшу Порошенка на сайті відомства з'явились повістки: соратників президента викликали для вручення підозр і допиту. Слідство чекає на них як на підозрюваних саме у "справі Курченка".

У Ложкіна поки не готові коментувати повістку. Кажуть, що наразі ще спілкуються з юристами через можливу підозру.

"Поки коментарів немає", – зазначила прес-секретарка бізнесмена Марія Попова.

"Українська правда" також звернулась до Олексія Філатова щодо позиції і планів йти чи не йти на допит. На момент публікації чиновник не відповів на повідомлення у месенджері.

Гонтарева назвала повістку спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі та натякнула, що не збирається приїжджати на зустріч з правоохоронцями з Лондона, де зараз живе і працює:

"Вони ж не раз літали до Коломойського до Швейцарії та Фірташа до Австрії, тож нехай прилітають до Лондона. Хочу зауважити одне – те, що я головний ворог Коломойського, він не приховував у всіх публічних інтерв'ю. Так що це знає не лише він, а й увесь світ".

Що кажуть в ГПУ

Того ж 28 березня Генпрокуратура оприлюднила своє повідомлення про "справу Курченка". Заява відомства з'явилась, коли маловідомі сайти вже поширювали інформацію про підозри для соратників Порошенка, але до того, як про це почали писати топові українські видання.

Правоохоронці похизувались, що завершили розслідування проти олігарха. Прес-реліз ряснів злочинами Курченка. Згадали там і підозри для високопосадовців, однак, без імен і навіть посад.

Трохи пізніше ГПУ відреагувала і на новини про Гонтареву, Ложкіна і Філатова, наполягаючи, що вони не є підозрюваними. Мовляв, спроби вписати їхні імена у "справу Курченка" були незаконними.

Ложкіна і Філатова (на фото) нібито підозрюють у відмиванні понад 440 мільйонів доларів США, отриманих шляхом операцій купівлі-продажу компанії "Український Медіа Холдинг"

Прокурору Кулику, який замахнувся на оточення президента, пригрозили, що його вчинок оцінить Державне бюро розслідувань.

"Передвиборча лихоманка явно псує людей", – написав речник ГПУ Андрій Лисенко.

Очільник відомства Юрій Луценко розповідав, що збирав у себе слідчих по Курченку і питав, чи мають вони докази провини Гонтаревої, Ложкіна і Філатова. Жоден із прокурорів нібито таких доказів не мав.

Після цього у Луценка неодноразово повертались до конфлікту з Куликом: його вивели з групи, яка займалась Курченком, а перевіряти сам інцидент взялась Генінспекція ГПУ.

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Провівши службове розслідування, вона підтвердила, що підозри направлялись із порушенням законної процедури.

Коли 22 квітня в мережі з'явились офіційні повістки, правоохоронці відмовились їх коментувати. "Українська правда" намагалась з'ясувати, що означає публікація повісток, і чи означають вони, що соратників Порошенка все ж підозрюють у співпраці з олігархом-втікачем. Однак жодних пояснень у ГПУ не надали.

При цьому з фото зрозуміло, що повістки були складені і підписані 18 квітня, коли прокурор Кулик вже не мав стосунку до слідства. А отже, претензії до президентського оточення з'явились не лише в нього.

Що кажуть в оточенні Порошенка

Одразу кілька співрозмовників в оточенні чинного президента запевняють УП, що за діями Кулика стоїть олігарх Ігор Коломойський.

За їхніми словами, історія приблизно така: перед тим, як Кулик публічно заявив про підозри оточенню президента, він відвідував Ізраїль, де останні півроку проживає олігарх.

Начебто там прокурор зустрічався з Коломойським і лише після цього активізував розслідування можливих злочинів Ложкіна, Гонтаревої та Філатова.

"Ви собі просто не уявляєте, що це за людина. Він приходить до людей, каже, що "якщо у вас є проблеми, можу вирішити, скажімо, за 300 тисяч". А потім "приймає" людину на "спробі дати хабара". Чистий покидьок", – скаржився на підступного Кулика УП один із найближчих соратників Порошенка.

При цьому щодо законності дій прокурора у справі Курченка ні в кого не виникало сумнівів: він мав право оголосити підозри без допитів чи надіслати повістки поштою. Це звична українська практика.

Навіть соратник Порошенка депутат Олександр Грановський, у непублічний "функціонал" якого входило "вирішення питань" з судами і прокурорами, визнав, що з процесуальної точки зору до дій Кулика буде складно прискіпатись.

Інша річ, що мова йде, з одного боку, про дуже чутливих для поки що чинної влади людей, а з іншого боку – про складну економічну справу, де оголошення підозр навіть без допитів виглядає дещо дивним.

12 квітня версію про слід Коломойського публічно озвучив Петро Порошенко у студії "Право на владу".

"Ще місяць тому у пана Кулика не було ніяких думок з цього приводу (щодо висунення підозр оточенню президента – УП). Аж до того, як він вирішив поїхати до Ізраїлю. Я не чіпаю легенду, яка була у зв'язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням пана Коломойського", – обурювався в прямому ефірі Порошенко.

Сам Коломойський у розмові з УП відкидав звинувачення щодо зв'язку з Куликом.

"Це все фантазії Банкової", – переконував олігарх.

Однак співрозмовники УП і в оточенні Порошенка, і в силових відомствах не сумніваються, що головним двигуном справи виступає саме олігарх в екзилі.

"Подивіться на список тих, хто отримав підозри. Там ті люди, яких Беня відкрито називав своїми ворогами після "Привату". А Кулик просто вибиває собі місце майбутнього головного інквізитора", – розводить руками один із соратників Порошенка.

Хто такий Кулик

З ім'ям Костянтина Кулика журналісти і громадські активісти були добре знайомі ще до скандалу зі справою Курченка.

ЗМІ неодноразово розповідали про його елітну нерухомість, в кінці 2015 року перевіряти прокурора взялось НАБУ. За версією слідства, витрати Кулика за роки його держслужби значно перевищували доходи.

Петро Порошенко та Костянтин Кулик в ефірі "Право на владу" на "1+1"

Чиновника звинуватили у незаконному накопиченні статків і менш ніж за рік розслідувану справу вже передали до суду. Однак з жовтня 2016 року і донині вироку він так і не отримав.

А коли у лютому цього року Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення, Кулик опинився за крок від повної свободи. Наразі справу ще не закрили через зайнятість суддів, які не знайшли часу на прокурора. Наступне засідання має відбутись вже за два дні, і, ймовірно, прокурора зовсім скоро позбавлять судового тягаря.

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Попри претензії, які виникли у суспільстві і Набу до Кулика, його начальник, генпрокурор Юрій Луценко називав його "дуже важливим для слідства" проти Курченка:

"Ця справа, на жаль, через відсутність політичної волі була заморожена. Зараз така воля існує і в генерального прокурора, і в його заступників. Відтак пан Кулик, в голові якого весь план по злочинній організації Курченка і Клименка, для мене дуже важливий".

Зрештою, саме Кулик довів до суду спецконфіскацію "грошей Януковича", якою часто хизується Генпрокуратура. У 2017 році Краматорський міський суд засекреченим вироком затвердив угоду зі слідством Аркадія Кашкіна – фіктивного власника компаній Курченка. Він визнав провину і відкрив прокуратурі шлях до конфіскації 1,5 мільярда доларів арештованого "общака Януковича".

Що відомо про зв'язки оточення Порошенка з грошима Курченка

У 2013 році Борис Ложкін через офшори продав Сергію Курченку "Український Медіа Холдинг". За різними даними, олігарх, якого називають "гаманцем Януковича", заплатив бізнес-партнеру Порошенка 300-400 млн євро. Часткою в UMH володів і сам Порошенко.

Пізніше, вже втікши з країни, Курченко заявляв, що нинішній президент не сплатив податки від угоди з медіа-холдингом.

За два роки після продажу UMH, нею зацікавились правоохоронці Австрії. Вони помітили дивні перекази коштів з одних офшорів на інші через рахунки в австрійських банках і запідозрили, зокрема, Ложкіна у відмиванні коштів.

Він сам говорив, що історія 2013 року – це "звичайний бізнес":

"Структура бізнесу була складна, але нічого страшного, як це здається Лещенку, там не було".

У розслідуванні Al Jazeera йдеться, що австрійські прокурори закрили цю справу, не отримавши жодної інформації від українських колег. Однак журналісти стверджують, що Курченко заплатив за медіа-бізнес "брудними" грошима – 28-річний олігарх отримав їх тоді з позики, забезпеченої вкраденими активами.

"Майже третина грошей, отриманих Ложкіним та його інвесторами від продажу, була отримана шахрайським шляхом та має незаконне походження", – вважають автори розслідування.

Крім того, вигоду від угоди Ложкіна-Курченка, ймовірно, отримав і Порошенко, який на той момент через офшори все ще володів акціями UMH. Сам президент це заперечував.

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Цікаво, що напередодні оприлюднення матеріалу Al Jazeera Ложкіна виключили з Національної інвестиційної ради. Журналісти пов'язали це зі своїм розслідуванням, заявивши, що Порошенко звільнив свого соратника за кілька годин після прохання про коментар.

Колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева теж фігурувала у журналістських розслідуваннях, пов'язаних із грошима Януковича і Курченка. У засекреченому вироку суду, яким були конфісковані так звані 1,5 мільярда доларів Януковича, згадується фінансова компанія ICU, співзасновницею якої була Гонтарева.

Саме через цю фірму офшори Курченка купували валютні облігації внутрішньої державної позики, легалізувавши таким чином розкрадені кошти. Фактично, інвесткомпанія Гонтаревої допомогла вивести з України награбовані 1,5 млрд доларів.

Свого часу ICU також супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у "сліпий траст".

Генпрокурор Юрій Луценко підтверджував, що компанія оформлювала переведення коштів у цінні папери, але причетність її до злочинної організації не була доведена.

В ICU говорили, що не бачать криміналу в своїй роботі – мовляв, все робили за вимогами закону і на замовлення клієнта.

На те, що Генпрокуратура збирається питати Гонтареву саме про ICU, вказує і той факт, що слідство також підготувало підозру співвласнику фірми Костянтину Стеценку.

Скандал, який виник за кілька днів до першого туру виборів, після другого почав набирати нових обертів. Ще місяць тому ГПУ захищала союзників президента, а сьогодні на них можуть чекати підозри у справі багатомільярдних розкрадань Віктора Януковича.

Соня Лукашова, Роман Кравець, Роман Романюк