Гонтарева про виклик на допит: Це спланована акція з дискредитації
Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що виклик Генеральною прокуратурою її на допит – це спроба дискредитувати реформи фінансового сектору.
Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи виклик її, Олексія Філатова й Бориса Ложкіна на допити у справі Сергія Курченка.
"Абсолютно очевидно, що це спланована акція по повній дискредитації мене особисто і всіх реформ фінансового сектору, які я і моя команда зробили", – сказала Гонтарева.
"Почалося це за три дні до першого туру виборів. Спочатку були підозри від продажного прокурора Кулика, які він вносив о 5-й ранку в реєстри по фейкових паперах, привезенних з Австрії – і все це оголосив сам генпрокурор (наприкінці березня в ГПУ заявили, що прокурор Кулик неправомірно оголосив підозри Ложкіну, Гонтаревій та Філатову – ред.)", – зазначила вона.
"Потім було три повністю неправомірних рішення судів по "Приватбанку": оскаржена націоналізація, оскаржені пов’язані особи і оскаржена персональна гарантія Коломойського з фінансової поруки. Це повне правове свавілля", – додала Гонтарева.
"І на наступний же день після виборів знову з’являється ця повністю фейкова підозра. В країні – просто повний правовий хаос", – сказала екс-голова НБУ.
Щодо діяльності компанії ICU, яку вона очолювали до червня 2014 року і яку пов’язують із виведенням 1,5 мільярда доларів "оточення Януковича" з України, Гонтарева заявила:
"Я вкотре повторюю, що я ніколи не бачила ні Януковича, ні Арбузова, ні Курченка і ніяких інших "героїв" злочинної влади".
"ICU як брокер надавала послуги з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) різним клієнтам, так як ICU – це найбільший торговець держпаперами в країні. ICU ніколи не виводила ніяких грошей, про що неодноразово говорилося, а виступала брокером з купівлі ОВДП", – сказала Гонтарева.
"Всі операції завжди були законні, і ви можете звернутися в ICU за коментарями. Можу сказати тільки одне: я ніколи не відповідала за брокерську діяльність, я відповідала в групі ICU за управління активами, про що добре відомо всім учасникам ринку", – додала вона.
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Гонтарева сказала, що вона живе в Лондоні вже 7 місяців, працює в Лондонській школі економіки (LSE), пише книгу про реформу фінансового сектору, консультує центробанки і уряди інших країн.
"Тому як я можу коментувати ці безглузді звинувачення…", – зазначила вона
"У Британії я працюю і ніякого бізнесу тут я не маю. В Україні я допомагаю розвивати стартап Medikit – це медична платформа для лікарів і пацієнтів", – сказала також екс-голова НБУ.
Нагадаємо:
- ГПУ викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Прокурор Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка. В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Коломойський заявив, що ховав у себе Ложкіна, а з Куликом не спілкувався. Ложкін це заперечував.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він фігурує у численних розслідуваннях: щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено. Вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.