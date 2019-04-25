Гонтарева про виклик на допит: Це спланована акція з дискредитації

Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева вважає, що виклик Генеральною прокуратурою її на допит – це спроба дискредитувати реформи фінансового сектору.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", коментуючи виклик її, Олексія Філатова й Бориса Ложкіна на допити у справі Сергія Курченка.

"Абсолютно очевидно, що це спланована акція по повній дискредитації мене особисто і всіх реформ фінансового сектору, які я і моя команда зробили", – сказала Гонтарева.

"Почалося це за три дні до першого туру виборів. Спочатку були підозри від продажного прокурора Кулика, які він вносив о 5-й ранку в реєстри по фейкових паперах, привезенних з Австрії – і все це оголосив сам генпрокурор (наприкінці березня в ГПУ заявили, що прокурор Кулик неправомірно оголосив підозри Ложкіну, Гонтаревій та Філатову – ред.)", – зазначила вона.

"Потім було три повністю неправомірних рішення судів по "Приватбанку": оскаржена націоналізація, оскаржені пов’язані особи і оскаржена персональна гарантія Коломойського з фінансової поруки. Це повне правове свавілля", – додала Гонтарева.

"І на наступний же день після виборів знову з’являється ця повністю фейкова підозра. В країні – просто повний правовий хаос", – сказала екс-голова НБУ.

Щодо діяльності компанії ICU, яку вона очолювали до червня 2014 року і яку пов’язують із виведенням 1,5 мільярда доларів "оточення Януковича" з України, Гонтарева заявила:

"Я вкотре повторюю, що я ніколи не бачила ні Януковича, ні Арбузова, ні Курченка і ніяких інших "героїв" злочинної влади".

"ICU як брокер надавала послуги з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) різним клієнтам, так як ICU – це найбільший торговець держпаперами в країні. ICU ніколи не виводила ніяких грошей, про що неодноразово говорилося, а виступала брокером з купівлі ОВДП", – сказала Гонтарева.

"Всі операції завжди були законні, і ви можете звернутися в ICU за коментарями. Можу сказати тільки одне: я ніколи не відповідала за брокерську діяльність, я відповідала в групі ICU за управління активами, про що добре відомо всім учасникам ринку", – додала вона.

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Гонтарева сказала, що вона живе в Лондоні вже 7 місяців, працює в Лондонській школі економіки (LSE), пише книгу про реформу фінансового сектору, консультує центробанки і уряди інших країн.

"Тому як я можу коментувати ці безглузді звинувачення…", – зазначила вона

"У Британії я працюю і ніякого бізнесу тут я не маю. В Україні я допомагаю розвивати стартап Medikit – це медична платформа для лікарів і пацієнтів", – сказала також екс-голова НБУ.

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