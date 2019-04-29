Гонтарева дала пораду Зеленському: Реформи можна розвернути назад
Екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському реформувати судову та правоохоронну системи, щоб зберегти досягнення у фінансовому та банківському секторах.
Про це вона сказала інтерв’ю "Голосу Америки".
Гонтарева вважає, що сьогодні "на макроекономічному рівні усе гаразд", але проблема полягає в тому, що "в Україні немає верховенства закону, немає законів, ніхто їх не виконує".
"Це все (реформи у фінансовій та банківській сферах, – ред.) можна розвернути назад, і це – найбільший виклик в Україні. Як це зробити, які пропозиції надати пану Зеленському, я не знаю, бо якщо цього не було зроблено досі, то мені важко сказати, що він може зробити на сьогодні", - сказала Гонтарева.
Стан української фінансової системи на початку її роботи у 2014 році вона описала як "жах, колапс і перфектний шторм".
"А після того почалася ще й реальна війна, коли 15% нашого ВВП ми втратили і ще й 10% нашої території. Один рік я не мала жодного вікенду і спала не більше п’яти годин на добу. То був жахливий час. Але у професійному відношенні для мене особисто це був великий прорив", - розповіла екс-керівник НБУ.
При цьому, за її словами, вдалося провести низку реформ.
"Ми перейшли на гнучкий валютний курс. Ми запровадили нову фінансову політику щодо інфляції. Ми розчистили банківський сектор. Ми реформували центральний банк у потужну інституцію", - сказала Гонтарева.
Вона наголосила, що одним з її найважливіших рішень на посаді була націоналізація Приватбанку, а намагання одного з колишніх власників, Ігоря Коломойського, оскаржити це рішення в судах назвала "свавіллям" і "неподобством".
Нагадаємо:
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну – визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- НБУ вирішив подати апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким скасована націоналізація Приватбанку.
- Активісти руху "Чесно. Фільтруй суд" повідомили, що колегія суддів, яка визнала незаконною націоналізацію "Приватбанку", недоброчесна. Зокрема, йдеться про головуючого суддю Ігора Качура, суддів Володимира Келеберду та Віталія Амельохіна.
- 20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "Приватбанку", отриманими до входження держави в капітал банку.
- ГПУ викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
- 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
- Прокурор Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка. В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
- Коломойський заявив, що ховав у себе Ложкіна, а з Куликом не спілкувався. Ложкін це заперечував.
- Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він фігурує у численних розслідуваннях: щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
- У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено.Вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.