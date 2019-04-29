Гонтарева дала пораду Зеленському: Реформи можна розвернути назад

Екс-очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському реформувати судову та правоохоронну системи, щоб зберегти досягнення у фінансовому та банківському секторах.

Про це вона сказала інтерв’ю "Голосу Америки".

Гонтарева вважає, що сьогодні "на макроекономічному рівні усе гаразд", але проблема полягає в тому, що "в Україні немає верховенства закону, немає законів, ніхто їх не виконує".

"Це все (реформи у фінансовій та банківській сферах, – ред.) можна розвернути назад, і це – найбільший виклик в Україні. Як це зробити, які пропозиції надати пану Зеленському, я не знаю, бо якщо цього не було зроблено досі, то мені важко сказати, що він може зробити на сьогодні", - сказала Гонтарева.

Стан української фінансової системи на початку її роботи у 2014 році вона описала як "жах, колапс і перфектний шторм".

"А після того почалася ще й реальна війна, коли 15% нашого ВВП ми втратили і ще й 10% нашої території. Один рік я не мала жодного вікенду і спала не більше п’яти годин на добу. То був жахливий час. Але у професійному відношенні для мене особисто це був великий прорив", - розповіла екс-керівник НБУ.

При цьому, за її словами, вдалося провести низку реформ.

"Ми перейшли на гнучкий валютний курс. Ми запровадили нову фінансову політику щодо інфляції. Ми розчистили банківський сектор. Ми реформували центральний банк у потужну інституцію", - сказала Гонтарева.

Вона наголосила, що одним з її найважливіших рішень на посаді була націоналізація Приватбанку, а намагання одного з колишніх власників, Ігоря Коломойського, оскаржити це рішення в судах назвала "свавіллям" і "неподобством".

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