Гонтареву знову викликали на допит до ГПУ

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Вівторок, 6 серпня 2019, 12:11

Генеральна прокуратура знову викликає на допит екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву у справі олігарха-втікача Сергія Курченка. 

Відповідна повістка опублікована у вівторок на сайті Генпрокуратури.

У повідомленні сказано, що Гонтарева має з’явитися 12.08.2019 о 13.30 до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що її викликають для допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях.

Також у зазначеному кримінальному провадженні на допит викликали і екс-заступника голови АП Олексія Філатова. Він має з’явитися до ГПУ того ж дня, але о 15.30.

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Нагадаємо:

  • У квітні ГПУ викликала для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.
  • Екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева заявляла, що виклик Генеральною прокуратурою її на допит – це спроба дискредитувати реформи фінансового сектору. 
  • Гонтарева також натякнула, що не збирається приїжджати на зустріч з правоохоронцями з Лондона, де зараз живе і працює.
  • 28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
  • Прокурор Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка. В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
  • Коломойський заявив, що ховав у себе Ложкіна, а з Куликом не спілкувався. Ложкін це заперечував.
  • Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він фігурує у численних розслідуваннях: щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
  • У 2017 році суд конфіскував 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення. При цьому, вирок суду було засекречено. Вивести 1,5 мільярда доларів з України Януковичу, ймовірно, допомогла компанія ICU, засновницею якої була Гонтарева.

Українська правда

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Теми: Генпрокуратура допит Гонтарева Курченко


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