Порошенка знову викликали на допит
Джерело: "Укрінформ"
Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит 12 серпня у справі про ухилення від податків, повідомляє в.о. голови відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко.
Пряма мова: "Петро Порошенко викликаний на допит на 9:30 12 серпня".
Деталі: За словами Білоусенка, слідчий має намір допитати п'ятого президента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".
Чому це важливо: згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.
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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР
Нагадаємо:
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
- Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
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