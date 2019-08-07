Порошенка знову викликали на допит

Джерело: "Укрінформ"

Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит 12 серпня у справі про ухилення від податків, повідомляє в.о. голови відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко.

Пряма мова: "Петро Порошенко викликаний на допит на 9:30 12 серпня".

Деталі: За словами Білоусенка, слідчий має намір допитати п'ятого президента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

Чому це важливо: згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

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