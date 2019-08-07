Порошенка знову викликали на допит

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Середа, 7 серпня 2019, 15:03

Джерело: "Укрінформ"

Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит 12 серпня у справі про ухилення від податків, повідомляє в.о. голови відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко.

Пряма мова: "Петро Порошенко викликаний на допит на 9:30 12 серпня".

Деталі: За словами Білоусенка, слідчий має намір допитати п'ятого президента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

Чому це важливо: згідно із заявою директора ДБР Романа Труби, його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

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Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Нагадаємо:

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня  близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. 
  • Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.

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Теми: Порошенко допит ДБР


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