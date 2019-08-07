Схема Курченка: фігуранта шукали 3 роки, а після затримання суд відпустив додому

Джерело: рішення Печерського районного суду Києва від 12 липня, оприлюднене на початку серпня

Правоохоронці затримали харківчанина, на якого була записана фірма олігарха-втікача Сергія Курченка, однак наступного ж дня суд призначив йому нічний домашній арешт.

З рішення суду: "Ні в самому клопотанні, ні прокурором в судовому засіданні не було наведено індивідуальних підстав для підтвердження необхідності застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Прокуратура клопотала про арешт підозрюваного. Він сам та його адвокат просили про домашній арешт, посилаючись на "стан здоров’я" та "наявність постійного місця проживання".

11 липня був затриманий колишній власник, директор та головний бухгалтер ТОВ "Харків-СПБТ". Воно належить до групи фірм, через які, за версією прокуратури, Курченко викуповував зріджений газу на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами.

Ім’я чоловіка у судовому рішенні приховане, однак зазначено, що він народився у місті Лозова Харківської області, а частку у компанії придбав у 2010 році. Ці дані збігаються з Сергієм Шевцовим, який перебував у розшуку Служби безпеки з вересня 2016 року.

Сергій Шевцов фото: розшукові обліки МВС

Майже три роки тому Шевцову поштою направили повідомлення про підозру: чоловіка підозрюють у розкраданні, причетності до злочинної організації, фіктивному підприємництві та службовому підробленні.

За даними слідства, у 2011-2012 роках Шевцов умисно ухилився від сплати акцизного податку, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 29,2 мільойна гривень.

В результаті дій Шевцова "Харків-СПБТ" заволодів скрапленим газом державних "Укргазвидобування" та "Укрнафти".

Компанію Шевцова закрили у вересні 2013 року.

Чому це важливо: Олігарха Сергія Курченка, який був близьким до президента Віктора Януковича, підозрюють у багатомільйонних заволодіннях газом та грошима, створенні групи фіктивних компаній. Але у 2014 році він втік з країни і з того часу переховується від правоохоронців. Фігуранти схеми Курченка можуть володіти корисною для слідства інформацією та у випадку притягнення до відповідальності – дати викривальні покази.

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