МЗС відповіло Росії: Україна не має "заборгованості" перед СНД

Джерело: "Укрінформ"

Публікація російських ЗМІ про нібито "заборгованість" України перед СНД та відсутність "офіційного повідомлення" про вихід нашої держави з цієї організації є відвертою маніпуляцією.

Пряма мова заступника міністра закордонних справ Василя Боднара: "Кремль не полишає спроб у будь-який спосіб повернути Україну під свій контроль, у тому числі через СНД.

Україна ніколи не була членом цієї Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Ми були державою-засновником та учасником Співдружності, і свого часу це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, який приймається органами СНД".

Деталі: Боднар поінформував, що з 2014 року Україна припинила сплату внесків до бюджету Співдружності і з того часу не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов’язань зі сплати цих внесків.

"Тому жодної "заборгованості" не може існувати в принципі", - запевнив заступник міністра.

Боднар додав, що Україна також максимально знизила рівень представленості у засіданнях вищих органів СНД – у деяких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ виключно з метою захисту національних інтересів нашої держави.

"Відтак Виконком СНД не витрачав кошти на забезпечення роботи української сторони у відповідних засіданнях", – зауважив дипломат.

Окрім того, МЗС відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах Співдружності за квотою нашої держави, а в серпні 2018 року було ліквідовано Постпредство України при Координаційних інститутах СНД, нагадав Боднар.

"Більше того, ми проводимо масштабну інвентаризацію договорів, укладених Україною в рамках СНД. А це близько 240 документів. Вже припинено дію 15 угод, які не відповідають нашим національним інтересам, триває робота щодо припинення дії ще більше 70 угод. Але все, що відповідає нашим інтересам, залишатиметься чинним", – сказав заступник міністра.

За його словами, така жорстка позиція України є абсолютно адекватною реакцією на неспроможність СНД хоч якось реагувати на агресію РФ проти України, незважаючи на те, що такі дії російської сторони грубо порушили засади, на яких створювалася Співдружність.

Передісторія: Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (близько 4,6 млн доларів), а також що Україна не подавала офіційних повідомлень про вихід із Співдружності і галузевих рад.