Посольство США похвалило Зеленського "за хоробрість"

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Четвер, 8 серпня 2019, 14:38

Джерело: посольство США в Україні

У посольстві Сполучених штатів висловили підтримку діям президента України Володимира Зеленського та Збройних сил України після провокації бойовиків на Донбасі, в результаті якої загинуло 4 військових.

Повідомлення дипломатів: "Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту".

Деталі: На думку США, такий зважений підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включаючи Росію. Американці закликали Росію виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили.

Що відбулося раніше: Після збройної провокації бойовиків 6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Чому це важливо: Бойовики продовжують порушувати черговий "режим тиші" на Донбасі, оголошений з 21 липня та влаштовують провокації.

Передісторія:

  • Вранці 6 серпня бойовики обстріляли з РПГ українських бійців поблизу Павлополя – четверо військових із 36-ї бригади морської піхоти загинули. У момент обстрілу бійці були в окопі і встановлювали інженерне обладнання. Об'єднані сили не відкривали вогонь у відповідь.
  • 7 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що вранці говорив із російським президентом Володимиром Путіним про ситуацію на Донбасі і закликав його "вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей".
  • Путін у відповідь звинуватив у обстрілах українських військових та знову заговорив про "особливий статус" для так званих "ДНР" і "ЛНР".
  • Зеленський подзвонив президенту Франції Емманюелю Макрону і закликав пришвидшити переговори "Нормандської четвірки"

Українська правда

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Теми: Зеленський ООС Донбас США


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