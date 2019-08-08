Посольство США похвалило Зеленського "за хоробрість"

Джерело: посольство США в Україні

У посольстві Сполучених штатів висловили підтримку діям президента України Володимира Зеленського та Збройних сил України після провокації бойовиків на Донбасі, в результаті якої загинуло 4 військових.

Повідомлення дипломатів: "Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту".

Деталі: На думку США, такий зважений підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включаючи Росію. Американці закликали Росію виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили.

Що відбулося раніше: Після збройної провокації бойовиків 6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

Чому це важливо: Бойовики продовжують порушувати черговий "режим тиші" на Донбасі, оголошений з 21 липня та влаштовують провокації.

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