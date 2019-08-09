У день протестів у Москві тюремники будуть змагатись на автозаках

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 15:31

Джерело: ТАСС з посиланням на прес-службу УФСВП

У день проведення протестної акції в Москві, 10 серпня, Федеральна служба виконання покарань Росії проведе в місті турнір з водіння автозаків.

Деталі: У турнірі мають взяти участь водії підрозділів ФСВП з понад 10 регіонів Росії, які "продемонструють навички маневрування з перешкодою в умовах міста, знання правил дорожнього руху і навички стрільби".

Турнір нібито проводиться вже третій рік поспіль і приурочений до Дня транспортної служби кримінально-виконавчої системи, заснованого у 2017 році.

Водночас, 10 серпня в Москві має пройти чергова акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори до міського парламенту. Влада Москви погодила мітинг із заявленою кількістю учасників у 100 тисяч осіб.

Чому це важливо: У дні протестів у Москві місцева влада організовує різні масові заходи. Так, паралельно з попередньою акцією в місті пройшов рок-фестиваль з вільним входом, а на 10 серпня також анонсований музично-гастрономічний фестиваль з безкоштовним відвідуванням.

При цьому, правоохоронці застосовують силу до протестувальників за допуск незалежних кандидатів, заарештовують велику кількість учасників протестів і організовують кримінальне переслідування громадян за "масові заворушення".

Що було раніше: У Раді федерації Росії запропонували посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, а протести за їх межами – заборонити.

Передісторія:

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
  • Перед цим окружні виборчі комісії відмовили в реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди заарештованого раніше Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Було затримано більше тисячі людей.

Українська правда

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Теми: Росія мітинги


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