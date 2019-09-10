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Порошенко проігнорував черговий допит в ДБР

Вівторок, 10 вересня 2019, 10:26
Порошенко проігнорував черговий допит в ДБР

Джерело: прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова

П’ятий президент Петро Порошенко не прийшов 10 вересня на допит у Державне бюро розслідувань.

Пряма мова: "Запрошення надсилали. Порошенко не прийшов на допит. На сьогодні у Петра Порошенка запланований іще один допит. Час уточнюється". 

Деталі: За словами прес-секретаря ДБР, Порошенко мали допитати у провадженнях щодо можливого захоплення державної влади, а також ігнорування судових рішень при процедурі відбору і призначення  кандидатів і членів Вищої ради правосуддя. (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 382).

Адвокат Порошенка - Ігор Головань - приніс до ДБР його свідчення, але не уточнив, у якій справі. 

Пряма мова: "ДБР чомусь не враховує календар пленарних засідань Верховної Ради... вони мають розуміти, що робота парламенту - це поважна причина неявки на допит".

Тим часом, у своєму блозі на Українській правді адвокат президента наголосив, що спекуляції навколо повісток, що їх ДБР надсилає Петру Порошенку, вже всім набридли.

Пряма мова: "Всім, крім агентів впливу держави-агресора і керівника ДБР Романа Труби, який, забувши про сором і гідність, запопадливо тих агентів впливу інформаційно обслуговує. Оскільки абсолютно всі провадження, які Роман Труба чомусь пов'язує з іменем Петра Порошенка, порушені за відсутності події правопорушення, на основі вигадок та брехні агентів впливу держави-агресора, там немає обставин, що підлягають доказуванню". 

За словами Ігоря Голованя, чиновники ДБР, прикриваючись "таємницею слідства", приховують безглуздість і очевидну протиправність своїх дій.

Пряма мова: "Петра Порошенка викликають не заради показань, а виключно заради ганебних провокацій, що кожного разу проросійські угруповування організують на вулиці Петлюри перед входом до ДБР".

Що було раніше: Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР.

Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

Передісторія:

  • 13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.
  • 3 і 6 вересня Порошенко не з’явився на допит у ДБР, бо був зайнятий роботою народного депутата і перебував у сесійній залі Верховної Ради.

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Українська правда

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Теми: ДБРПорошенкодопит
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