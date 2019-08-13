Суд дозволив допитати Порошенка з детектором брехні
Джерело: прес-служба ДБР у коментарі УП
Печерський районний суд Києва дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.
Пряма мова: "Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди".
Деталі: Дозвіл на допит із застосуванням детектору брехні дали у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".
УП звернулася до адвоката Порошенка та його представників з приводу того, чи погодиться п’ятий президент на проходження поліграфа.
Що було раніше: 12 серпня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вдруге прийшов на допит до ДБР.
Директор ДБР Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" і у подальшому допит може пройти зі застосуванням поліграфу.
Порошенко відповів, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом, але готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу.
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Нагадаємо:
- Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня. Відповіднуповістку було оприлюднено 11 липня.
- Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
- Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
- 25 липня близько 15 години голова ДБР Роман Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня.
- Проте менше ніж за півгодини п'ятий президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.