Суд дозволив допитати Порошенка з детектором брехні

Джерело: прес-служба ДБР у коментарі УП

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на допит у Державному бюро розслідувань п’ятого президента Петра Порошенка із застосуванням поліграфа.

Пряма мова: "Була ухвала суду. Є санкція на проходження Петром Порошенком поліграфа, але тут важливо, що проходження поліграфа може бути лише за його згоди".

Деталі: Дозвіл на допит із застосуванням детектору брехні дали у провадженні щодо ймовірного ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

УП звернулася до адвоката Порошенка та його представників з приводу того, чи погодиться п’ятий президент на проходження поліграфа.

Що було раніше: 12 серпня лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вдруге прийшов на допит до ДБР.

Директор ДБР Роман Труба заявив, що допит Порошенка стосувався ухилення від податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий" і у подальшому допит може пройти зі застосуванням поліграфу.

Порошенко відповів, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом, але готовий пройти поліграф в ефірі телеканалу.

Читайте також інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Знати більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Нагадаємо: