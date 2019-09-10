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Порошенко проигнорировал очередной допрос в ГБР

Вторник, 10 сентября 2019, 10:26
Порошенко проигнорировал очередной допрос в ГБР

Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова

Пятый президент Петр Порошенко не пришел 10 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.

Прямая речь: "Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется".

Детали: По словам пресс-секретаря ГБР, Порошенко должны были допросить в производствах относительно возможного захвата государственной власти, а также игнорирования судебных решений при процедуре отбора и назначения кандидатов и членов Высшего совета правосудия. (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 382).

Адвокат Порошенко - Игорь Головань - принес в ГБР его показания, но не уточнил, по какому делу.

Прямая речь: "ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной Рады ... они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос".

Между тем, в своем блоге на Украинской правде адвокат президента подчеркнул, что спекуляции вокруг повесток, которые ГБР направляет Петру Порошенко, уже всем надоели.

Прямая речь: "Всем, кроме агентов влияния государства-агрессора и руководителя ГБР Романа Трубы, который, забыв о стыде и достоинстве, усердно тех агентов влияния информационно обслуживает. Поскольку абсолютно все производства, которые Роман Труба связывает с именем Петра Порошенко, нарушены при отсутствии события правонарушения, на основе выдумок и лжи агентов влияния государства-агрессора, там нет обстоятельств, подлежащих доказыванию".

По словам Игоря Голованя, чиновники ГБР, прикрываясь "тайной следствия", скрывают нелепость и очевидную противоправность своих действий.

Прямая речь: "Петра Порошенко вызывают не ради показаний, а исключительно ради позорных провокаций, что каждый раз пророссийские группировки организуют на улице Петлюры перед входом в ГБР".

Что было раньше: После возвращения в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР по Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР.

Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Предыстория:

  • 13 августа суд дал разрешение допросить Порошенко в ГБР с применением полиграфа, но у Порошенко от прохождения детектора лжи отказались.
  • 3 и 6 сентября Порошенко не явился на допрос в ГБР, ибо занят работой народного депутата и находился в сессионном зале Верховной Рады.

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

Украинская правда

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Темы: ГБРПорошенкодопрос
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