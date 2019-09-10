Порошенко проигнорировал очередной допрос в ГБР
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Вторник, 10 сентября 2019, 10:26
Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова
Пятый президент Петр Порошенко не пришел 10 сентября на допрос в Государственное бюро расследований.
Прямая речь: "Приглашение присылали. Порошенко не пришел на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован еще один допрос. Время уточняется".
Дополняется ...
Украинская правда
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