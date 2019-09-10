Суд Харкова визнав незаконним перейменування проспекту на честь Жукова   

Харківський окружний адміністративний суд визнав перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова незаконним.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Дослівно: "Визнати протиправним та скасувати рішення Харківської міської ради Харківської області 27 сесія 7 скликання від 19 червня 2019 року №1667/19 "Про розгляд електронної петиції".

Деталі: Весь судовий збір суд вирішив стягнути з Харківської міськради. Рішення суду оприлюднили 9 вересня.

Що було раніше: 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.

Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник нардепа Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.

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