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Суд Харкова визнав незаконним перейменування проспекту на честь Жукова   

Вівторок, 10 вересня 2019, 12:15
Суд Харкова визнав незаконним перейменування проспекту на честь Жукова   

Харківський окружний адміністративний суд визнав перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова незаконним.  

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень 

Дослівно: "Визнати протиправним та скасувати рішення Харківської міської ради Харківської області 27 сесія 7 скликання від 19 червня 2019 року №1667/19 "Про розгляд електронної петиції".

Деталі: Весь судовий збір суд вирішив стягнути з Харківської міськради. Рішення суду оприлюднили 9 вересня.

Що було раніше: 19 червня міськрада повернула проспекту Григоренка ім’я Жукова.

Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник нардепа Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк.

Нагадаємо:

  • У 2016 році в рамках виконання закону про декомунізацію проспект Маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка.
  • 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронні петиції з вимогою повернути проспекту та станції метро ім'я маршала Жукова.
  • Мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку петицій і закликав їх підтримати і місцевих жителів.
  • Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
  • 20 червня Нацполіція Харківщини відкрила кримінальне провадження стосовно рішення депутатів Харківської міськради повернути проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. 

Українська правда
Теми: Харківсуд
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