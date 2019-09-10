Суд Харькова признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова

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Вторник, 10 сентября 2019, 12:15

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.

Источник: Единый реестр судебных решений

Дословно: "Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции".

Детали: Весь судебный сбор суд решил взыскать с Харьковского горсовета. Решение суда обнародовали 9 сентября.

Что было раньше: 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. 

Напомним: 

  • В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
  • 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ. 
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Украинская правда

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Темы: Харьков суд


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