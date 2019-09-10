Суд Харькова признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.

Источник: Единый реестр судебных решений

Дословно: "Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции".

Детали: Весь судебный сбор суд решил взыскать с Харьковского горсовета. Решение суда обнародовали 9 сентября.

Что было раньше: 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.

Напомним: