Суд Харькова признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова
Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.
Источник: Единый реестр судебных решений
Дословно: "Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции".
Детали: Весь судебный сбор суд решил взыскать с Харьковского горсовета. Решение суда обнародовали 9 сентября.
Что было раньше: 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.
Напомним:
- В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
- 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
- Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.
- 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
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