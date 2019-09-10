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Сенцов про похід у політику: Питання відкрите

Вівторок, 10 вересня 2019, 12:33
Сенцов про похід у політику: Питання відкрите

Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов поки не вирішив, чи буде йти в політику, але обіцяє робити все, що в його силах, для своєї країни.

Джерело: відповідь Олега Сенцова на питання на спільній з Олександром Кольченком прес-конференції 10 вересня

Пряма мова Сенцова: "Політики зі мною ніякі не зв'язувалися (щодо вступу в партію – ред.) упродовж 5 років, і я їм дуже за це вдячний. Політичних моментів не обговорювали. Що стосується мого життя, можливо, політичного – для мене самого це питання залишається відкритим. Я сам для себе не те щоб не вирішив, але питання ще відкрите".

"Звичайно, так вийшло, що я людина не публічна сам по собі, а більш закрита, але так вийшло, що життя тебе так вивело, я відчуваю певну відповідальність за це перед своїм народом і своєю країною, і тому буду робити все, що в моїх силах, для своєї країни". 

Сенцов про ситуацію в Україні, вибори президента і парламенту: "Мені важко щось коментувати, тому що я не люблю швидкі висновки, гучні слова, мені потрібно вникнути, подивитися, що і як. Поки важко зрозуміти, але я розумію, навіть виходячи не зі своїх спостережень, а з листів людей, яким я довіряю, що проблеми є, не все добре, багато речей не зроблено або зроблено погано, але в цілому країна рухається в правильному напрямку".

Деталі. За його словами, зараз він збирається займатися двома найпрекраснішими речами в світі: знімати кіно і жити, у Крим повертатися не збирається, а буде мешкати з дочкою в Києві.

Він також додав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва, свідчення якого по суті стали підставою для його затримання, але це не означає, що він зобов'язаний спілкуватися з Афанасьєвим.

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Передісторія:

  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
  • В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
  • Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовполітв'язні
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