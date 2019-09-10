Сенцов про похід у політику: Питання відкрите

Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов поки не вирішив, чи буде йти в політику, але обіцяє робити все, що в його силах, для своєї країни.

Джерело: відповідь Олега Сенцова на питання на спільній з Олександром Кольченком прес-конференції 10 вересня

Пряма мова Сенцова: "Політики зі мною ніякі не зв'язувалися (щодо вступу в партію – ред.) упродовж 5 років, і я їм дуже за це вдячний. Політичних моментів не обговорювали. Що стосується мого життя, можливо, політичного – для мене самого це питання залишається відкритим. Я сам для себе не те щоб не вирішив, але питання ще відкрите".

"Звичайно, так вийшло, що я людина не публічна сам по собі, а більш закрита, але так вийшло, що життя тебе так вивело, я відчуваю певну відповідальність за це перед своїм народом і своєю країною, і тому буду робити все, що в моїх силах, для своєї країни".

Сенцов про ситуацію в Україні, вибори президента і парламенту: "Мені важко щось коментувати, тому що я не люблю швидкі висновки, гучні слова, мені потрібно вникнути, подивитися, що і як. Поки важко зрозуміти, але я розумію, навіть виходячи не зі своїх спостережень, а з листів людей, яким я довіряю, що проблеми є, не все добре, багато речей не зроблено або зроблено погано, але в цілому країна рухається в правильному напрямку".

Деталі. За його словами, зараз він збирається займатися двома найпрекраснішими речами в світі: знімати кіно і жити, у Крим повертатися не збирається, а буде мешкати з дочкою в Києві.

Він також додав, що не тримає зла на Геннадія Афанасьєва, свідчення якого по суті стали підставою для його затримання, але це не означає, що він зобов'язаний спілкуватися з Афанасьєвим.

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