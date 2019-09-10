Сенцов про свій хороший вигляд: Займаюся спортом, не чифірю

Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов заявив, що виглядає добре, незважаючи на те що голодував і сидів в колонії, тому що займається спортом і не палить.

Джерело: відповідь Олега Сенцова на питання на спільній з Олександром Кольченком прес-конференції 10 вересня

Пряма мова Сенцова: "Все життя займаюся спортом. На волі займався, і в тюрмі, починаючи з перших днів при першій-ліпшій можливості. В камері – не в камері, на прогулянці. Не палю, не чифірю. Алкоголю там немає, наркотиків там немає. Я не вживав наркотики, з алкоголем у мене хороші стосунки, без якогось безумства".

"Усі чекали, що я вийду скелетом, як був у минулому році, але пройшов рік, я чимось займався за цей час. Їв, займайся спортом. Моє завдання було відновитися. Я відновився".

Деталі: Він додав, що під час ув’язнення намагався не акцентувати свою увагу на поганому, а більше фокусувався на хорошому, і це теж впливає на самопочуття і зовнішній вигляд.

Сенцов також розповів, що планував почати ще одне голодування навесні, тому намагався набрати масу, щоб спробувати зайти в голодування з більшою вагою.

Читайте також:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія: