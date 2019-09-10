Сенцов про свій хороший вигляд: Займаюся спортом, не чифірю
Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов заявив, що виглядає добре, незважаючи на те що голодував і сидів в колонії, тому що займається спортом і не палить.
Джерело: відповідь Олега Сенцова на питання на спільній з Олександром Кольченком прес-конференції 10 вересня
Пряма мова Сенцова: "Все життя займаюся спортом. На волі займався, і в тюрмі, починаючи з перших днів при першій-ліпшій можливості. В камері – не в камері, на прогулянці. Не палю, не чифірю. Алкоголю там немає, наркотиків там немає. Я не вживав наркотики, з алкоголем у мене хороші стосунки, без якогось безумства".
"Усі чекали, що я вийду скелетом, як був у минулому році, але пройшов рік, я чимось займався за цей час. Їв, займайся спортом. Моє завдання було відновитися. Я відновився".
Деталі: Він додав, що під час ув’язнення намагався не акцентувати свою увагу на поганому, а більше фокусувався на хорошому, і це теж впливає на самопочуття і зовнішній вигляд.
Сенцов також розповів, що планував почати ще одне голодування навесні, тому намагався набрати масу, щоб спробувати зайти в голодування з більшою вагою.
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Передісторія:
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
- В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
- Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.
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