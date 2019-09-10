Сенцов о том, что хорошо выглядит: Занимаюсь спортом, не чифирю

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что выглядит хорошо, несмотря на то что голодал и сидел в колонии, потому что занимается спортом и не курит.

Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября

Прямая речь Сенцова: "Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней при любой возможности. В камера – не в камере, на прогулке. Не курю, не чифирю. Алкоголя там нет, наркотиков там нет. Я не принимал наркотики, с алкоголем у меня хорошие отношения, без каких-то безумств".

"Все ждали, что я выйду скелетом, как был в прошлом году, но прошел год, я чем-то занимался за это время. Кушал, занимайся спортом. Моя задача была восстановиться. Я восстановился".

Детали: Он добавил, что во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.

Сенцов также рассказал, что планировал начать еще одну голодовку весной, поэтому старался набрать массу, чтобы попробовать так зайти в голодовку с большим весом.

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