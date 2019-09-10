Сенцов о том, что хорошо выглядит: Занимаюсь спортом, не чифирю
Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября
Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что выглядит хорошо, несмотря на то что голодал и сидел в колонии, потому что занимается спортом и не курит.
Прямая речь Сенцова: "Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме. Не курю, не чифирю – если вам это о чем-то говорит".
Детали: Он также добавил, что во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.
Он также рассказал, что планировал начать еще одну голодовку весной, поэтому старался набрать массу, чтобы попробовать так зайти в голодовку.
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