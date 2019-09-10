Сенцов о том, что хорошо выглядит: Занимаюсь спортом, не чифирю

1261 просмотр
Вторник, 10 сентября 2019, 13:25

Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что выглядит хорошо, несмотря на то что голодал и сидел в колонии, потому что занимается спортом и не курит.

Прямая речь Сенцова: "Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме. Не курю, не чифирю – если вам это о чем-то говорит".

Детали: Он также добавил, что во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.

Он также рассказал, что планировал начать еще одну голодовку весной, поэтому старался набрать массу, чтобы попробовать так зайти в голодовку.  

Дополняется…

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Сенцов о походе в политику: Вопрос открыт
Суд Харькова признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова
Карпюк рассказал, как его и Клих истязали российские тюремщики
Рада галопом приняла закон об импичменте
Все новости
советы

Автомобильная аптечка: 10 вещей, которые там должны быть

здоровье

12 простых шагов к здоровому питанию

ценности

6 невероятных идей, которые помогут сохранить воспоминания

Поиск по сайту
Архив
Весь архів