Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов о том, что хорошо выглядит: Занимаюсь спортом, не чифирю

Вторник, 10 сентября 2019, 13:25

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что выглядит хорошо, несмотря на то что голодал и сидел в колонии, потому что занимается спортом и не курит.

Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября

Прямая речь Сенцова: "Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней при любой возможности. В камера – не в камере, на прогулке. Не курю, не чифирю. Алкоголя там нет, наркотиков там нет. Я не принимал наркотики, с алкоголем у меня хорошие отношения, без каких-то безумств". 

 

"Все ждали, что я выйду скелетом, как был в прошлом году, но прошел год, я чем-то занимался за это время. Кушал, занимайся спортом. Моя задача была восстановиться. Я восстановился".

Детали: Он добавил, что во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.

Сенцов также рассказал, что планировал начать еще одну голодовку весной, поэтому старался набрать массу, чтобы попробовать так зайти в голодовку с большим весом.  

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
  • В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.
  • Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".
  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сенцовполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Сенцов
Сенцова повысили в звании
Фильм Сенцова "Носорог" получил Гран-при на польском кинофестивале
Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW
Последние новости
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
Все новости...
Реклама: