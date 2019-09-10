Сенцов о том, что хорошо выглядит: Занимаюсь спортом, не чифирю
Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что выглядит хорошо, несмотря на то что голодал и сидел в колонии, потому что занимается спортом и не курит.
Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября
Прямая речь Сенцова: "Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме, начиная с первых дней при любой возможности. В камера – не в камере, на прогулке. Не курю, не чифирю. Алкоголя там нет, наркотиков там нет. Я не принимал наркотики, с алкоголем у меня хорошие отношения, без каких-то безумств".
"Все ждали, что я выйду скелетом, как был в прошлом году, но прошел год, я чем-то занимался за это время. Кушал, занимайся спортом. Моя задача была восстановиться. Я восстановился".
Детали: Он добавил, что во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.
Сенцов также рассказал, что планировал начать еще одну голодовку весной, поэтому старался набрать массу, чтобы попробовать так зайти в голодовку с большим весом.
Читайте также:
Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля
Предыстория:
- 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
- В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.
- Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".
- Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
- В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.