Сенцов о том, что хорошо выглядит: Занимаюсь спортом, не чифирю

Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что выглядит хорошо, несмотря на то что голодал и сидел в колонии, потому что занимается спортом и не курит.

Прямая речь Сенцова: "Всю жизнь занимаюсь спортом. На воле занимался, и в тюрьме. Не курю, не чифирю – если вам это о чем-то говорит".

Детали: Он также добавил, что во время заключения пытался не акцентировать свое внимание на плохом, а больше фокусировался на хорошем, и это тоже влияет на самочувствие и внешний вид.

Он также рассказал, что планировал начать еще одну голодовку весной, поэтому старался набрать массу, чтобы попробовать так зайти в голодовку.

Дополняется…