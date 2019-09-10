Сенцов розповів, як "шили" його справу: Шукали арсенал зброї, а там – дочка в піжамі

Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов заявив, що в його справу постійно додавали якісь нові подробиці, щоб притягнути його до відповідальності за те, чого він не робив.

Джерело: відповідь Олега Сенцова на питання на спільній з Олександром Кольченком прес-конференції 10 вересня

Пряма мова: "Я знав Гену Афанасьєва, знав, чим вони займаються. Але це настільки дрібниця була. Це був опір комара проти слона. І не треба ці речі порівнювати навіть. А стосовно вибухів – це фантазії ФСБ, які взяли свідчення Чернія та зліпили цю всю історію".

"Я читав свідчення. Вони щомісяця змінювалися. Навіть кожні 2 тижні – ставали все сильнішими і сильнішими. Спочатку було, ну ось ми затримали Сенцова, він там щось робив, був в курсі, а потім з кожним тижнем нові свідчення, глибше, глибше, глибше – і ось вже через два місяці або три я став уже організатором, з'явилася якась зброя, і поїхали-поїхали. Все підводилося заднім числом, щоб якось погіршити справу".

"А по факту: мене затримали, привезли додому. Вони ж думали, що там табір терористів, що там зброя, щось ще, література, вони відкривають, а там донька моя в піжамі стоїть. Вони зайшли, подивилися. Там трикімнатна квартира, я сиджу в наручниках, вони ходять, ходять, обшук дві години, три години. Слідчий сидить, заповнює протокол, підходить головний, запитує: "Ну, що?" - "Нічого". Голову опустили. Кажу: "Що, пацани, все – розбіг?" "Ні, – кажуть. – Ти з нами. Щас все буде"".

Деталі. Сенцов розповів, що потім був другий обшук, під час якого вже якісь диски знайшли, намагалися щось приклеїти, щоб вже його не відпустити.

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