Сенцов розповів, як "шили" його справу: Шукали арсенал зброї, а там – дочка в піжамі
Звільнений з російської в'язниці режисер Олег Сенцов заявив, що в його справу постійно додавали якісь нові подробиці, щоб притягнути його до відповідальності за те, чого він не робив.
Джерело: відповідь Олега Сенцова на питання на спільній з Олександром Кольченком прес-конференції 10 вересня
Пряма мова: "Я знав Гену Афанасьєва, знав, чим вони займаються. Але це настільки дрібниця була. Це був опір комара проти слона. І не треба ці речі порівнювати навіть. А стосовно вибухів – це фантазії ФСБ, які взяли свідчення Чернія та зліпили цю всю історію".
"Я читав свідчення. Вони щомісяця змінювалися. Навіть кожні 2 тижні – ставали все сильнішими і сильнішими. Спочатку було, ну ось ми затримали Сенцова, він там щось робив, був в курсі, а потім з кожним тижнем нові свідчення, глибше, глибше, глибше – і ось вже через два місяці або три я став уже організатором, з'явилася якась зброя, і поїхали-поїхали. Все підводилося заднім числом, щоб якось погіршити справу".
"А по факту: мене затримали, привезли додому. Вони ж думали, що там табір терористів, що там зброя, щось ще, література, вони відкривають, а там донька моя в піжамі стоїть. Вони зайшли, подивилися. Там трикімнатна квартира, я сиджу в наручниках, вони ходять, ходять, обшук дві години, три години. Слідчий сидить, заповнює протокол, підходить головний, запитує: "Ну, що?" - "Нічого". Голову опустили. Кажу: "Що, пацани, все – розбіг?" "Ні, – кажуть. – Ти з нами. Щас все буде"".
Деталі. Сенцов розповів, що потім був другий обшук, під час якого вже якісь диски знайшли, намагалися щось приклеїти, щоб вже його не відпустити.
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Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля
Передісторія:
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
- В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.
- Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується".
- Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
- У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- У грудні 2018 року Сенцову в Страсбурзі вручили премію імені Сахарова, нагороду замість нього отримала його сестра Наталія Каплан.