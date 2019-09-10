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Сенцов рассказал, как "шили" его дело: Искали арсенал оружия, а там – дочь в пижаме

Вторник, 10 сентября 2019, 14:52

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что в его деле постоянно добавляли какие-то новые подробности, чтобы привлечь его к ответственности за то, чего он не совершал.

Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября

Прямая речь: "Я знал Гену Афанасьева, знал, чем они занимаются. Но это настолько мелочь была. Это было сопротивление комара против слона. И не надо эти вещи сравнивать даже. А касаемо взрывов – это фантазии ФСБ, которые взяли показания Черния и слепили эту всю историю".

"Я читал показания. Они каждый месяц менялись. Даже каждые 2 недели – ставали все сильнее и сильнее. Сначала было, ну вот ми задержали Сенцова, он там что-то делал, был в курсе, а потом с каждой неделей новые показания, глубже, глубже, глубже – и вот уже через два месяца или три я стал уже организатором, появилось какое-то оружие, и поехали-поехали. Все подводилось задним числом, чтобы как-то утяжелить дело".

"А по факту: меня задержали, привезли домой. Они же думали, что там лагерь террористов, что там оружие, что-то еще, литература, они открывают, а там дочка моя в пижаме стоит. Они зашли, посмотрели. Там трехкомнатная квартира, я сижу в наручниках, они ходят, ходят, обыск два часа, три часа. Следователь сидит, заполняет протокол, подходит главный, спрашивает: "Ну, что?" – "Ничего". Голову опустили. Говорю: "Что, пацаны, все – разбег?" "Нет, – говорят. – Ты с нами. Щас все будет"".

Детали. Сенцов рассказал, что потом был второй обыск, во время которого уже какие-то диски нашли, пытались что-то приклеить, чтобы уже его не отпустить.

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Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
  • В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.
  • Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".
  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • В декабре 2018 года Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Сенцовполитзаключенные
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