Сенцов рассказал, как "шили" его дело: Искали арсенал оружия, а там – дочь в пижаме

Освобожденный из российской тюрьмы режиссер Олег Сенцов заявил, что в его деле постоянно добавляли какие-то новые подробности, чтобы привлечь его к ответственности за то, чего он не совершал.

Источник: ответ Олега Сенцова на вопрос на совместной с Александром Кольченко пресс-конференции 10 сентября

Прямая речь: "Я знал Гену Афанасьева, знал, чем они занимаются. Но это настолько мелочь была. Это было сопротивление комара против слона. И не надо эти вещи сравнивать даже. А касаемо взрывов – это фантазии ФСБ, которые взяли показания Черния и слепили эту всю историю".

"Я читал показания. Они каждый месяц менялись. Даже каждые 2 недели – ставали все сильнее и сильнее. Сначала было, ну вот ми задержали Сенцова, он там что-то делал, был в курсе, а потом с каждой неделей новые показания, глубже, глубже, глубже – и вот уже через два месяца или три я стал уже организатором, появилось какое-то оружие, и поехали-поехали. Все подводилось задним числом, чтобы как-то утяжелить дело".

"А по факту: меня задержали, привезли домой. Они же думали, что там лагерь террористов, что там оружие, что-то еще, литература, они открывают, а там дочка моя в пижаме стоит. Они зашли, посмотрели. Там трехкомнатная квартира, я сижу в наручниках, они ходят, ходят, обыск два часа, три часа. Следователь сидит, заполняет протокол, подходит главный, спрашивает: "Ну, что?" – "Ничего". Голову опустили. Говорю: "Что, пацаны, все – разбег?" "Нет, – говорят. – Ты с нами. Щас все будет"".

Детали. Сенцов рассказал, что потом был второй обыск, во время которого уже какие-то диски нашли, пытались что-то приклеить, чтобы уже его не отпустить.

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