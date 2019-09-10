Зеленский назначил Богдану двух заместителей
Источник: указы №675/2019 и №676/2019 , "Интерфакс-Украина"
Президент Владимир Зеленский назначил руководителю своего Офиса Андрею Богдану двух заместителей – Андрея Смирнова и Игоря Жовкву.
Детали:
Смирнов – адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В частности, занимался делом экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака, был адвокатом экс-министра юстиции Елены Лукаш.
Игорь Жовква – дипломат. С 2014 года в Администрации президента возглавлял главный департамент внешней политики и европейской интеграции.
Что было раньше: 4 сентября Зеленский назначил Анну Коваленко заместительницей руководителя Офиса президента. Коваленко стала первой женщиной среди заместителей Богдана.
Коваленко была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 годах.
Напомним:
- В конце августа зампред Офиса президента Руслан Рябошапка занял пост генпрокурора, Алексей Гончарук стал премьер-министром.
- Первый заместитель Богдана – Сергей Трофимов. Среди других заместителей главы ОП – Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua