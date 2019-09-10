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Зеленский назначил Богдану двух заместителей

Вторник, 10 сентября 2019, 19:38

Источник: указы №675/2019 и №676/2019 , "Интерфакс-Украина"

Президент Владимир Зеленский назначил руководителю своего Офиса Андрею Богдану двух заместителей – Андрея Смирнова и Игоря Жовкву.

Детали:

Смирнов – адвокат, депутат Днепропетровского областного совета. В частности, занимался делом экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака, был адвокатом экс-министра юстиции Елены Лукаш.

Игорь Жовква – дипломат. С 2014 года в Администрации президента возглавлял главный департамент внешней политики и европейской интеграции.

Что было раньше: 4 сентября Зеленский назначил Анну Коваленко заместительницей руководителя Офиса президента. Коваленко стала первой женщиной среди заместителей Богдана.

Коваленко была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 годах.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Офис президентаБогдан
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