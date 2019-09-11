ДБР розслідує зволікання Порошенка щодо зарплат суддям без посади

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Середа, 11 вересня 2019, 11:41

Державне бюро розслідувань веде справу про можливу безпідставну виплату зарплати суддям, яких колишній президент Петро Порошенко, нібито у порушення закону, не призначав на посади.

Джерело: матеріали кримінального провадження, оприлюднені у судовому реєстрі

Деталі: Державне бюро розслідувань відкрило провадження 3 липня 2019 року. Воно стосується можливого зловживання владою та втручання у діяльність суддів Порошенком та іншими службовими особами.

Їхні дії нібито спричинили тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з держбюджету на заробітну плату.

Згідно з законом, президент має видати указ про призначення суддів на посади не пізніше 30 днів з моменту отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя.

Така ж процедура передбачена для призначення суддів на посади безстроково, після закінчення їхнього 5-річного строку.

При цьому, за даними слідства, Порошенко тривалий час не вносив укази про призначення окремих суддів на посади безстроково.

Відповідно до листа Державної судової адміністрації України, суддям, у яких закінчились повноваження, загалом сплатили 387 957 445 гривень суддівської винагороди.

Передісторія:

  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • Після повернення він почав подавати заяв до ДБР щодо Порошенка. 
  • Зокрема, ДБР розслідує відпочинок Порошенка на Мальдівах, нібито відмивання коштів і несплату податків, "державну зраду" та інше.

Українська правда

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Теми: Порошенко суд ДБР


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