ДБР розслідує зволікання Порошенка щодо зарплат суддям без посади
Державне бюро розслідувань веде справу про можливу безпідставну виплату зарплати суддям, яких колишній президент Петро Порошенко, нібито у порушення закону, не призначав на посади.
Джерело: матеріали кримінального провадження, оприлюднені у судовому реєстрі
Деталі: Державне бюро розслідувань відкрило провадження 3 липня 2019 року. Воно стосується можливого зловживання владою та втручання у діяльність суддів Порошенком та іншими службовими особами.
Їхні дії нібито спричинили тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з держбюджету на заробітну плату.
Згідно з законом, президент має видати указ про призначення суддів на посади не пізніше 30 днів з моменту отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя.
Така ж процедура передбачена для призначення суддів на посади безстроково, після закінчення їхнього 5-річного строку.
При цьому, за даними слідства, Порошенко тривалий час не вносив укази про призначення окремих суддів на посади безстроково.
Відповідно до листа Державної судової адміністрації України, суддям, у яких закінчились повноваження, загалом сплатили 387 957 445 гривень суддівської винагороди.
Передісторія:
- 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- Після повернення він почав подавати заяв до ДБР щодо Порошенка.
- Зокрема, ДБР розслідує відпочинок Порошенка на Мальдівах, нібито відмивання коштів і несплату податків, "державну зраду" та інше.