ГБР расследует промедления Порошенко по зарплатам судьям без должности

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Среда, 11 сентября 2019, 11:41

Государственное бюро расследований ведет дело о возможной необоснованную выплате зарплаты судьям, которых бывший президент Петр Порошенко, якобы в нарушение закона, не назначал на должности.

Источник: материалы уголовного производства, обнародованные в судебном реестре

Детали: Государственное бюро расследований открыло производство 3 июля 2019. Оно касается возможного злоупотребления властью и вмешательства в деятельность судей Порошенко и другими должностными лицами.

Их действия якобы повлекли тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на заработную плату.

Согласно закону, президент должен издать указ о назначении судей на должности не позднее 30 дней с момента получения соответствующего представления Высшего совета правосудия.

Такая же процедура предусмотрена для назначения судей на должности бессрочно, после окончания их 5-летнего срока.

При этом, по данным следствия, Порошенко длительное время не вносил указы о назначении отдельных судей на должности бессрочно.

Согласно письму Государственной судебной администрации Украины, судьям, у которых закончились полномочия, в общем заплатили 387 957 445 гривен судейского вознаграждения.

Предыстория:

  • 19 мая экс-заместитель главы администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
  • После возвращения он начал подавать заявления в ГБР относительно Порошенко.
  • В частности, ГБР расследует отдых Порошенко на Мальдивах, якобы отмывание денег и неуплату налогов, "государственную измену" и прочее.

Украинская правда

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Темы: Порошенко суд ГБР


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