В Минздрав нагрянет аудит: проверят только годы правления Супрун
Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения за 2016-19 годы, когда ведомство возглавлял Уляна Супрун.
Источник: пост Уляны Супрун в Facebook
Прямая речь: "На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов".
"Просьба к комитету поступила от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для МОЗ".
"МОЗ Украины – это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков – вещь, которую прощают".
"Можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения – обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии".
Детали: Супрун добавила, что комитету предлагали расширить период проверки Минздрава на время правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили, но это депутаты проигнорировали.
Она также указала, что за время ее работы в Минздраве Счетная палата провела 15 аудитов, тогда как за время работы Богатыревой было всего 5 проверок министерства, и ни одна из них не касалась закупок лекарств.
По словам Супрун, до 2016 года, когда заработали централизованные закупки лекарств через международные организации и тендеры, мошенники наживались на тяжелобольных украинцах, проводя "тендеры" в закрытых кабинетах, давая откаты и расхищая сотни миллионов гривен.
Экс-руководительница МОЗ добавила, что за время ее руководства министерством больше пациентов получили доступ к качественным лекарствам.
Она также дала ссылку на аналитический отчет Центра противодействия коррупции, который промониторил закупки лекарств по шести государственным программам в 2014 году, и в котором "заметно кто и сколько тогда заработал на закупках".
Предыстория:
- Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
- 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.
- Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.
- Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
- 2 сентября Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. Среди них, в частности, Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко. Часть из них – приближенные к фармацевтическому монополисту времен Раисы Богатыревой Петру Багрию.
- Скалецкая – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
- По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через несколько месяцев главой Минздрава может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая – его заместителем.