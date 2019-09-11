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В Минздрав нагрянет аудит: проверят только годы правления Супрун

Среда, 11 сентября 2019, 12:26
В Минздрав нагрянет аудит: проверят только годы правления Супрун

Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения за 2016-19 годы, когда ведомство возглавлял Уляна Супрун.

Источник: пост Уляны Супрун в Facebook

Прямая речь: "На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов".

"Просьба к комитету поступила от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для МОЗ".

"МОЗ Украины – это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков – вещь, которую прощают".

"Можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения – обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии".

Детали: Супрун добавила, что комитету предлагали расширить период проверки Минздрава на время правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили, но это депутаты проигнорировали.

Она также указала, что за время ее работы в Минздраве Счетная палата провела 15 аудитов, тогда как за время работы Богатыревой было всего 5 проверок министерства, и ни одна из них не касалась закупок лекарств.

По словам Супрун, до 2016 года, когда заработали централизованные закупки лекарств через международные организации и тендеры, мошенники наживались на тяжелобольных украинцах, проводя "тендеры" в закрытых кабинетах, давая откаты и расхищая сотни миллионов гривен.

Экс-руководительница МОЗ добавила, что за время ее руководства министерством больше пациентов получили доступ к качественным лекарствам.

Она также дала ссылку на аналитический отчет Центра противодействия коррупции, который промониторил закупки лекарств по шести государственным программам в 2014 году, и в котором "заметно кто и сколько тогда заработал на закупках".

Предыстория: 

  • Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
  • 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.
  • Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.
  • Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
  • 2 сентября Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. Среди них, в частности, Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко. Часть из них – приближенные к фармацевтическому монополисту времен Раисы Богатыревой Петру Багрию.
  • Скалецкая – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
  • По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через несколько месяцев главой Минздрава может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая – его заместителем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравСупрун
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