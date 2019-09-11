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Освобожденным политзаключенным выплатят по 100 тысяч

Среда, 11 сентября 2019, 14:19

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тысяч гривен денежной помощи от государства.

Источник:  Правительственный порталFacebook-страница уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой

Детали: По словам Денисовой, денежная выплата будет единоразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как добавили в Кабмине, инициатива выплаты денежной помощи поступила от президента Владимира Зеленского и была поддержана правительством единогласно.

Что было ранее: Государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

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 Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь
  • После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".

Темы: пленныеполитзаключенныеРосcияЗеленскийКабинет министров
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