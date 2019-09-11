Освобожденным политзаключенным выплатят по 100 тысяч
Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тысяч гривен денежной помощи от государства.
Источник: Facebook-страница уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой
Детали: По словам Денисовой, денежная выплата будет единоразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Что было ранее: Государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.
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Напомним:
- 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.
- После обмена президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину. По сообщению ОПУ, стороны подчеркнули, что "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога".
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