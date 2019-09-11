Освобожденным политзаключенным выплатят по 100 тысяч

Каждый из 35 освобожденных политзаключенных получит 100 тысяч гривен денежной помощи от государства.

Источник: Facebook-страница уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой

Детали: По словам Денисовой, денежная выплата будет единоразовой. Ответственными за выполнение решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Что было ранее: Государство пообещало купить квартиры освобожденным политзаключенным: Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

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Напомним: