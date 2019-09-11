"Слугу народа" поймали на кнопкодавстве во втором ряду
3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.
Источник: Общественное движение "Чесно".
Дословно: "Нарушителем оказался нардеп от "Слуги народа", мажоритарщик из округа №156 в Ровенской области (Березновский, Костопольский и Сарненский районы) Сергей Литвиненко. Он кнопкодавил, вероятнее всего, вместо другого "слуги" – мажоритарщика - Александра Скичко (округ №197, Черкасская область). Фраза "вероятнее всего" означает, что это место официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата".
Детали: Факт кнопкодавства имел место 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направлении в Конституционный суд.
Примечательно, что в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал пост в Facebook, где отметил, что "Слуга народа" введет лишение нардепа мандата за кнопкодавство.
Предыстория:
- 10 сентября движение "Чесно" зафиксировал первого кнопкодава 9 созыва. Мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой Александр Ковалев проголосовавшего за своего коллегу при рассмотрении президентского законопроекта об импичменте.
- Позже в "Чесно" заявили, что Ковалев угрожал их аналитикам.
- Председатель партии "Слуга народа", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал недопустимым кнопкодавство в новом созыве парламента.
- Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.