Кабмін призначив 14 заступників міністрів

Кабінет міністрів призначив 14 заступників міністрів у різні міністерства.

Джерело: Урядовий портал.

Дослівно: "Уряд провів низку кадрових призначень. Так, на своєму засіданні 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступників у низку міністерств".

Деталі: У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

Дмитро Живицький, перший заступник міністра,

В’ячеслав Негода, заступник міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства:

Світлана Панаіотіді, заступник міністра,

Дмитро Романович, заступник міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

Юрій Полюхович, перший заступник міністра,

Любомира Мандзій, заступник міністра,

Максим Ярмистий, заступник міністра.

У Міністерство охорони здоров'я:

Андрій Семиволос, перший заступник міністра,

Михайло Загрійчук, заступник міністра,

Младена Качурець, заступник міністра,

Олена Сімоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики:

Віталій Музиченко, заступник міністра,

Наталія Ненюченко, заступник міністра.

У Мін’юст:

Валерія Коломієць, заступник міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець, Михайла Близнюка, Юлію Підкоморну та Анатолія Корзуна, у Міноборони – Олега Шевчука, у Міносвіти – Павла Хобзея, Володимира Карандія, Юрія Рашкевича.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства звільнили В'ячеслава Негоду.

Уряд також схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської райдержадміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах.

Зокрема, Олексія Гетманенка та Ольги Травіної – заступниками голови Закарпатської обладміністрації, Бориса Лебедцова першим заступником голови та Віктора Карпенка заступником голови Черкаської ОДА.

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