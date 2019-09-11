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Кабмін призначив 14 заступників міністрів

Середа, 11 вересня 2019, 16:14

Кабінет міністрів призначив 14 заступників міністрів у різні міністерства.

Джерело: Урядовий портал.

Дослівно: "Уряд провів низку кадрових призначень. Так, на своєму засіданні 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступників у низку міністерств".

Деталі: У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

  • Дмитро Живицький, перший заступник міністра,
  • В’ячеслав Негода, заступник міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства:  

  • Світлана Панаіотіді, заступник міністра,
  • Дмитро Романович, заступник міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

  • Юрій Полюхович, перший заступник міністра,
  • Любомира Мандзій, заступник міністра,
  • Максим Ярмистий, заступник міністра.

У Міністерство охорони здоров'я:

  • Андрій Семиволос, перший заступник міністра,
  • Михайло Загрійчук, заступник міністра,
  • Младена Качурець, заступник міністра,
  • Олена Сімоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики:

  • Віталій Музиченко, заступник міністра,
  • Наталія Ненюченко, заступник міністра.

У Мін’юст:

  • Валерія Коломієць, заступник міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів.

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець, Михайла Близнюка, Юлію Підкоморну та Анатолія Корзуна, у Міноборони – Олега Шевчука, у Міносвіти – Павла Хобзея, Володимира Карандія, Юрія Рашкевича.

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства звільнили В'ячеслава Негоду.

Уряд також схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської райдержадміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах.

Зокрема, Олексія Гетманенка та Ольги Травіної – заступниками голови Закарпатської обладміністрації, Бориса Лебедцова першим заступником голови та Віктора Карпенка заступником голови Черкаської ОДА.

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Передісторія:

  • Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука.
  • Також Верховна Рада призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів
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