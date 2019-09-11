Кабмін призначив 14 заступників міністрів
Кабінет міністрів призначив 14 заступників міністрів у різні міністерства.
Джерело: Урядовий портал.
Дослівно: "Уряд провів низку кадрових призначень. Так, на своєму засіданні 11 вересня 2019 року Кабінет міністрів призначив заступників у низку міністерств".
Деталі: У Міністерство розвитку громад і територій призначені:
- Дмитро Живицький, перший заступник міністра,
- В’ячеслав Негода, заступник міністра.
У Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства:
- Світлана Панаіотіді, заступник міністра,
- Дмитро Романович, заступник міністра.
У Міністерство освіти і науки призначені:
- Юрій Полюхович, перший заступник міністра,
- Любомира Мандзій, заступник міністра,
- Максим Ярмистий, заступник міністра.
У Міністерство охорони здоров'я:
- Андрій Семиволос, перший заступник міністра,
- Михайло Загрійчук, заступник міністра,
- Младена Качурець, заступник міністра,
- Олена Сімоненко, заступник міністра з питань європейської інтеграції.
У Міністерство соціальної політики:
- Віталій Музиченко, заступник міністра,
- Наталія Ненюченко, заступник міністра.
У Мін’юст:
- Валерія Коломієць, заступник міністра.
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Людмили Дараган.
Уряд також звільнив 9 заступників міністрів.
У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець, Михайла Близнюка, Юлію Підкоморну та Анатолія Корзуна, у Міноборони – Олега Шевчука, у Міносвіти – Павла Хобзея, Володимира Карандія, Юрія Рашкевича.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства звільнили В'ячеслава Негоду.
Уряд також схвалив призначення Андрія Онищенка головою Генічеської райдержадміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах.
Зокрема, Олексія Гетманенка та Ольги Травіної – заступниками голови Закарпатської обладміністрації, Бориса Лебедцова першим заступником голови та Віктора Карпенка заступником голови Черкаської ОДА.
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Передісторія:
- Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем‘єра Олексія Гончарука.
- Також Верховна Рада призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.