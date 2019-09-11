Кабмин назначил 14 заместителей министров
Кабинет министров назначил 14 заместителей министров в разные министерства.
Источник: Правительственный портал.
Дословно: "Правительство провело ряд кадровых назначений. Так, на своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителей в ряд министерств".
Детали: В Министерство развития общин и территорий назначены:
- Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
- Вячеслав Негода, заместитель министра.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
- Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
- Дмитрий Романович, заместитель министра.
В Министерство образования и науки назначены:
- Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
- Любомира Мандзий, заместитель министра,
- Максим Ярмистый, заместитель министра.
В Минздрав:
- Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
- Михаил Загрийчук, заместитель министра,
- Младена Качурець, заместитель министра,
- Елена Симоненко, заместителем министра по вопросам европейской интеграции.
В Министерство социальной политики:
- Виталий Музыченко, заместитель министра,
- Наталья Ненюченко, заместитель министра.
В Минюст:
- Валерия Коломиец, заместитель министра.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.
Правительство также уволило 9 заместителей министров.
В Министерстве энергетики и угольной промышленности Татьяну Максимец, Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну и Анатолия Корзуна, в Минобороны – Олега Шевчука, в Минобразования – Павла Хобзея, Владимира Карандия и Юрия Рашкевича.
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства уволили Вячеслава Негоду.
Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической райгосадминистрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда должностных лиц в регионах.
В частности, Алексея Гетманенко и Ольги Травиной – заместителями председателя Закарпатской обладминистрации, Бориса Лебедцова первым заместителем председателя и Виктора Карпенко заместителем председателя Черкасской ОГА.
Читайте также Зе! Кабмин: Все о жизни и связи новых министров
Предыстория:
- Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
- Также Верховная Рада назначила должностных лиц так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua