Кабмин назначил 14 заместителей министров

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Среда, 11 сентября 2019, 16:14

Кабинет министров назначил 14 заместителей министров в разные министерства.

Источник: Правительственный портал.

Дословно: "Правительство провело ряд кадровых назначений. Так, на своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителей в ряд министерств".

Детали: В Министерство развития общин и территорий назначены:

  • Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
  • Вячеслав Негода, заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

  • Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
  • Дмитрий Романович, заместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены:

  • Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
  • Любомира Мандзий, заместитель министра,
  • Максим Ярмистый, заместитель министра.

В Минздрав:

  • Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
  • Михаил Загрийчук, заместитель министра,
  • Младена Качурець, заместитель министра,
  • Елена Симоненко, заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

В Министерство социальной политики:

  • Виталий Музыченко, заместитель министра,
  • Наталья Ненюченко, заместитель министра.

В Минюст:

  • Валерия Коломиец, заместитель министра.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.

Правительство также уволило 9 заместителей министров.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Татьяну Максимец, Михаила Близнюка, Юлию Пидкоморну и Анатолия Корзуна, в Минобороны – Олега Шевчука, в Минобразования – Павла Хобзея, Владимира Карандия и Юрия Рашкевича.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства уволили Вячеслава Негоду.

Правительство также одобрило назначение Андрея Онищенко главой Генической райгосадминистрации (Херсонская область) и согласовал назначение ряда должностных лиц в регионах.

В частности, Алексея Гетманенко и Ольги Травиной – заместителями председателя Закарпатской обладминистрации, Бориса Лебедцова первым заместителем председателя и Виктора Карпенко заместителем председателя Черкасской ОГА.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
  • Также Верховная Рада назначила должностных лиц так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министров


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