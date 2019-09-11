Пожар в отеле: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов
Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" австралийки требует от владельца выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.
Источник: комментарий "Украинской правде" адвоката потерпевшей Юлии Негановой, "Слідство.інфо", сайт Единого государственного реестра судебных решений
Детали: Как говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы, женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб.
Неганова говорит, что истцом выступает дочь австралийки Стеллы Сойфер, одной из 9-х погибших в пожаре.
Она просит суд удовлетворить ходатайство и взыскать с владельца гостиницы "Токио Стар" 628 тысяч гривен материального ущерба и около 25 миллионов гривен моральной.
Предыстория:
- В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии.
- Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
- Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
- Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
- Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу "Токио Стар".
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