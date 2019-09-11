Пожар в отеле: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов

Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" австралийки требует от владельца выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.

Источник: комментарий "Украинской правде" адвоката потерпевшей Юлии Негановой, "Слідство.інфо", сайт Единого государственного реестра судебных решений

Детали: Как говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы, женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб.

Неганова говорит, что истцом выступает дочь австралийки Стеллы Сойфер, одной из 9-х погибших в пожаре.

Она просит суд удовлетворить ходатайство и взыскать с владельца гостиницы "Токио Стар" 628 тысяч гривен материального ущерба и около 25 миллионов гривен моральной.

Предыстория: