Пожар в отеле: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов

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Среда, 11 сентября 2019, 16:35

Дочь погибшей во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" австралийки требует от владельца выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.

Источник: комментарий "Украинской правде" адвоката потерпевшей Юлии Негановой, "Слідство.інфо", сайт Единого государственного реестра судебных решений

Детали: Как говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы, женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб.

Неганова говорит, что истцом выступает дочь австралийки Стеллы Сойфер, одной из 9-х погибших в пожаре.

Она просит суд удовлетворить ходатайство и взыскать с владельца гостиницы "Токио Стар" 628 тысяч гривен материального ущерба и около 25 миллионов гривен моральной.

Предыстория:

  • В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. 
  • Полиция рассматривала три версии пожара, но версию поджога с целью сокрытия убийства отвергла.
  • Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
  • Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
  • Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу "Токио Стар".

Украинская правда

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Темы: Одесса пожар


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