"Нормандська четвірка" домовляється про зустріч у вересні – посол Франції

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявляє, що лідери глав держав "нормандського формату" сподіваються провести зустріч до кінця вересня.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова Де Понсена: "Я можу підтвердити, що наразі відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента нашої республіки Макрона з канцлером Німеччини Меркель і водночас із президентами Зеленським і Путіним із надією провести зазначену зустріч ще до кінця поточного місяця".

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