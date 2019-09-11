"Нормандська четвірка" домовляється про зустріч у вересні – посол Франції

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Середа, 11 вересня 2019, 19:10

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявляє, що лідери глав держав "нормандського формату" сподіваються провести зустріч до кінця вересня.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Пряма мова Де Понсена: "Я можу підтвердити, що наразі відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента нашої республіки Макрона з канцлером Німеччини Меркель і водночас із президентами Зеленським і Путіним із надією провести зазначену зустріч ще до кінця поточного місяця".

Передісторія:

  • В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
  • 4 червня стало відомо, що Італія заявила про бажання брати участь у роботі нормандського формату.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив,що Кремль не бачить сенсу в розширенні нормандського формату.
  • Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент заявив, що для розширення нормандського формату необхідна згода всіх учасників переговорів.

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Теми: Франція Путін Зеленський


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