"Нормандская четверка" договаривается о встрече в сентябре – посол Франции

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Среда, 11 сентября 2019, 19:10

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет, что лидеры глав государств "нормандского формата" надеются провести встречу до конца сентября.

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь Де Понсена: "Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца".

Предыстория:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • 4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.
  • Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.

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Темы: Франция Путин Зеленский


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