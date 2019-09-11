"Нормандская четверка" договаривается о встрече в сентябре – посол Франции
Среда, 11 сентября 2019, 19:10
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет, что лидеры глав государств "нормандского формата" надеются провести встречу до конца сентября.
Источник: Интерфакс-Украина.
Прямая речь Де Понсена: "Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца".
Предыстория:
- В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
- 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
- 4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата.
- Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.