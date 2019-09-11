"Нормандская четверка" договаривается о встрече в сентябре – посол Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявляет, что лидеры глав государств "нормандского формата" надеются провести встречу до конца сентября.

Источник: Интерфакс-Украина.

Прямая речь Де Понсена: "Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца".

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