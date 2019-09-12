Рада за крок до затвердження плану оборони країни у разі збройної агресії

Верховна Рада у першому читанні і за основу підтримала президентський законопроект "Про оборону України", який передбачає затвердження плану оборони країни у разі збройної агресії або збройного конфлікту.



За відповідний проект закону 12 вересня проголосували 316 народних депутатів.

Крім того нардепи підтримали рішення про скорочення строку підготовки законопроекту до другого читання вдвічі.

Законопроект підтримали фракції "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", депутатська група "За майбутнє" та позафракційні нардепи.

"Голос" голосував проти законопроекту, "Опозиційна платформа - За життя" - голосування проігнорувала.

Проектом закону передбачено законодавче врегулювання видання плану оборони України та надання права президенту затверджувати його структуру.

У законопроекті №1011 відзначається, що "план оборони України – сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".

Раніше президент Володимир Зеленський вніс зміни у положення про військову службу на випадок "стану війни".

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