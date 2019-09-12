Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

За соответствующий проект закона проголосовали 316 народных депутатов.

Кроме того нардепы поддержали решение о сокращении срока подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.