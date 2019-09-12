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Рада в шаге от утверждения плана обороны страны в случае вооруженной агрессии

Четверг, 12 сентября 2019, 10:44

Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

За соответствующий проект закона проголосовали 316 народных депутатов.

Кроме того нардепы поддержали решение о сокращении срока подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое.

Законопроект поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", депутатская группа "За майбутнє" и внефракционных нардепы.

"Голос" голосовал против законопроекта, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - голосование проигнорировала.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

В законопроекте №1011 отмечается, что "план обороны Украины – совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Ранее президент Владимир Зеленский внес изменения в положение о военной службе в случае "состояния войны".

Напомним:

Алена Мазуренко, УП
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойнаВерховная РадаМинобороны
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