Совет в шаге от утверждения плана обороны страны в случае вооруженной агрессии

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Четверг, 12 сентября 2019, 10:44

Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

За соответствующий проект закона проголосовали 316 народных депутатов.

Кроме того нардепы поддержали решение о сокращении срока подготовки законопроекта ко второму чтению вдвое.

Проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война Верховная Рада Минобороны


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