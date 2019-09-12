Кличко збирається консультуватися з депутатами про розпуск Київради
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що збирається консультуватися з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради про дострокового припинення повноважень Київради.
Джерело: прес-служба КМДА
Дослівно Кличко: "Судячи з усього, вже скоро. Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання".
Деталі: Таку заяву Кличко зробив перед початком пленарного засідання Київради, яке не зібрало кворуму.
За його словами, так сталося, бо є ті, хто "працює" із багатьма депутатами і дестабілізує роботу київської влади.
Пізніше в прес-службі Київської міськради повідомили, що консультації мера пройдуть 17 вересня о 17.00.
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Передісторія:
- Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
- Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
- Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
- Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Кличка на посаду голови КМДА.
- Указу про звільнення Кличка Зеленським досі немає.