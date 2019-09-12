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Кличко збирається консультуватися з депутатами про розпуск Київради

Четвер, 12 вересня 2019, 12:29

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що збирається консультуватися з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради про дострокового припинення повноважень Київради.

Джерело: прес-служба КМДА

Дослівно Кличко: "Судячи з усього, вже скоро. Я ініціюю консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради VIII скликання".

Деталі: Таку заяву Кличко зробив перед початком пленарного засідання Київради, яке не зібрало кворуму.

За його словами, так сталося, бо є ті, хто "працює" із багатьма депутатами і дестабілізує роботу київської влади.

Пізніше в прес-службі Київської міськради повідомили, що консультації мера пройдуть 17 вересня о 17.00.

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Передісторія: 

  • Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
  • Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
  • Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Кличка на посаду голови КМДА. 
  • Указу про звільнення Кличка Зеленським досі немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївзвільненняКМДА
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