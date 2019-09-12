Кличко собирается консультироваться с депутатами о роспуске Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается консультироваться с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно Кличко: "Судя по всему, уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва".

Детали: Такое заявление Кличко сделал перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума.

По его словам, это произошло, потому что есть те, кто "работает" со многими депутатами и дестабилизирует работу киевской власти.

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