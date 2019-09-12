Кличко собирается консультироваться с депутатами о роспуске Киевсовета
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается консультироваться с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.
Источник: пресс-служба КГГА
Дословно Кличко: "Судя по всему, уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва".
Детали: Такое заявление Кличко сделал перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума.
По его словам, это произошло, потому что есть те, кто "работает" со многими депутатами и дестабилизирует работу киевской власти.
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Предыстория:
- Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко.
- Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
- Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
- Указа об увольнении Кличко Зеленским пока нет.
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