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Кличко собирается консультироваться с депутатами о роспуске Киевсовета

Четверг, 12 сентября 2019, 12:29

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается консультироваться с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно Кличко: "Судя по всему, уже скоро. Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва".

Детали: Такое заявление Кличко сделал перед началом пленарного заседания Киевсовета, которое не собрало кворума.

По его словам, это произошло, потому что есть те, кто "работает" со многими депутатами и дестабилизирует работу киевской власти.

Позже в пресс-службе Киевского горсовета сообщили, что консультации мэра пройдут 17 сентября в 17.00.

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Предыстория:

  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко.
  • Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
  • Указа об увольнении Кличко Зеленским пока нет.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевувольнениеКГГА
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