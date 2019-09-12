Рябошапка звільнив головних прокурорів у трьох областях

Раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, а також Черкаської областей.

Деталі: Згідно з інформацією на сайтах прокуратур, звільнено головного прокурора Донецької області Євгена Бондаренко (призначений 6 липня 2016 року), головного прокурора Полтавської області Дмитра Чібісова (призначений 19 липня 2018 року), головного прокурора Чернігівської області Володимира Комашко.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей.

Українська правда

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