Рябошапка звільнив свого першого заступника і начальника одного з департаментів
Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Севрука з посади першого заступника генпрокурора та Володимира Бедриківського з посади начальника Департаменту ГПУ.
Джерело: сайт ГПУ.
Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ В. Бедриківського".
Деталі: Раніше Рябошапка також звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.
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Передісторія:
- 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.
- 6 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генпрокурора.
- Севрук був першим заступником генпрокурора Віктора Шокіна. У квітні-травні 2016 року був в.о. генпрокурора.
- У червні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко звільнив Севука. Водночас джерела УП в Генпрокуратурі повідомили, що Севрука насправді перевели на іншу посаду – призначили проректором в Академію прокуратури.
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