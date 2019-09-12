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Рябошапка звільнив свого першого заступника і начальника одного з департаментів

Четвер, 12 вересня 2019, 10:53
Рябошапка звільнив свого першого заступника і начальника одного з департаментів

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Севрука з посади першого заступника генпрокурора  та Володимира Бедриківського з посади начальника Департаменту ГПУ.

Джерело: сайт ГПУ.

Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ В. Бедриківського".

Деталі: Раніше Рябошапка також звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.

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Передісторія: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 
  • 6 вересня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віталія Каська першим заступником генпрокурора.
  • Севрук був першим заступником генпрокурора Віктора  Шокіна. У квітні-травні 2016 року був в.о. генпрокурора.
  • У червні 2016 року генпрокурор Юрій Луценко звільнив Севука. Водночас джерела УП в Генпрокуратурі повідомили, що Севрука насправді перевели на іншу посаду – призначили проректором в Академію прокуратури.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратуразвільненняРябошапка
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