Рябошапка звільнив свого першого заступника і начальника одного з департаментів

Генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Юрія Севрука з посади першого заступника генпрокурора та Володимира Бедриківського з посади начальника Департаменту ГПУ.

Джерело: сайт ГПУ.

Дослівно: "Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад першого заступника генерального прокурора Ю. Севрука, начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ В. Бедриківського".

Деталі: Раніше Рябошапка також звільнив Дмитра Сторожука з посади першого заступника генпрокурора.

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