Рябошапка уволил главных прокуроров в трех областях

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Четверг, 12 сентября 2019, 15:30

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины

Детали: Согласно информации на сайтах прокуратур, уволены главный прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко (назначен 6 июля 2016 года), главный прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов (назначен 19 июля 2018 года), главный прокурор Черниговской области Владимир Комашко.

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Предыстория:

  • 12 сентября Рябошапка освободил Юрия Севрука с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедрикивского с должности начальника Департамента ГПУ.

Украинская правда

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Темы: Рябошапка прокуратура


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