Рябошапка уволил главных прокуроров в трех областях
Четверг, 12 сентября 2019, 15:30
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.
Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины
Детали: Согласно информации на сайтах прокуратур, уволены главный прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко (назначен 6 июля 2016 года), главный прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов (назначен 19 июля 2018 года), главный прокурор Черниговской области Владимир Комашко.
Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.
Предыстория:
- 12 сентября Рябошапка освободил Юрия Севрука с должности первого заместителя генпрокурора и Владимира Бедрикивского с должности начальника Департамента ГПУ.
Украинская правда