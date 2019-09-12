Рябошапка уволил главных прокуроров в трех областях

Ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

Детали: Согласно информации на сайтах прокуратур, уволены главный прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко (назначен 6 июля 2016 года), главный прокурор Полтавской области Дмитрий Чибисов (назначен 19 июля 2018 года), главный прокурор Черниговской области Владимир Комашко.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Украинская правда

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