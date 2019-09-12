Кличко: Будуть дострокові – піду на вибори

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде на вибори за будь-яких умов – будуть вони дострокові чи своєчасні.

Джерело: "Українська правда"

Пряма мова: "Я буду брати участь у місцевих виборах. Я почав багато проектів. Я взяв зобов’язання перед Киянами і я хочу ці проекти довести до завершення.

Якщо вони хочуть дострокові вибори, будь-ласка. Я іду чесно, відкрито, мені нема чого ховати, презентуватиму свою концепцію розвитку".

Деталі: На запитання, навіщо йому іти в мери, коли президент Володимир Зеленський призначить свого очільника КМДА, Кличко відповів, що боротиметься за децентралізацію і самоврядування.

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