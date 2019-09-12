Кличко: Будут досрочные – пойду на выборы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут они досрочные или своевременные.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и хочу эти проекты довести до конца.

Если они хотят досрочных выборов, пожалуйста. Я иду честно, открыто, мне нечего прятать, буду представлять свою концепцию развития".

Детали: На вопрос, зачем ему идти в мэры, если президент Владимир Зеленский назначит своего руководителя КГГА, Кличко ответил, что будет бороться за децентрализацию и самоуправление.

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