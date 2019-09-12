Кличко: Будут досрочные – пойду на выборы

827 просмотров
Четверг, 12 сентября 2019, 21:00

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут они досрочные или своевременные.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и хочу эти проекты довести до конца".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кличко виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко собирается консультироваться с депутатами о роспуске Киевсовета 12 сентября 2019, 12:29
У Кличко разрешили фирме с орбиты Микитася строить 50-метровый ТЦ в центре Киева 12 сентября 2019, 09:40
Кличко обвиняет Богдана в манипуляциях 9 сентября 2019, 13:24
Все новости
Главные новости
Администрация Трампа согласилась выдать Украине задержанную военную помощь
Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе
Новая Рада впервые провалила голосование: "Слуга народа" не собрала большинство
Комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады
Все новости
Опыт

Вокруг света за 280 дней. Невероятная история путешественника Артемия Сурина

Медицина

Защищают ли хирургические маски и респираторы от бактерий

советы

Автомобильная аптечка: 10 вещей, которые там должны быть

Поиск по сайту
Архив
Весь архів