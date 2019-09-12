Кличко: Будут досрочные – пойду на выборы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут они досрочные или своевременные.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и хочу эти проекты довести до конца".