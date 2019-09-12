Кличко: Будут досрочные – пойду на выборы
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Четверг, 12 сентября 2019, 21:00
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут они досрочные или своевременные.
Источник: "Украинская правда"
Прямая речь: "Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и хочу эти проекты довести до конца".
Украинская правда
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