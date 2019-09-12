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Кличко: Будут досрочные – пойду на выборы

Четверг, 12 сентября 2019, 21:00

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут они досрочные или своевременные.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь: "Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и хочу эти проекты довести до конца.

Если они хотят досрочных выборов, пожалуйста. Я иду честно, открыто, мне нечего прятать, буду представлять свою концепцию развития".

Детали: На вопрос, зачем ему идти в мэры, если президент Владимир Зеленский назначит своего руководителя КГГА, Кличко ответил, что будет бороться за децентрализацию и самоуправление.

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Предыстория:

  • Офис президента добивался освобождения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабмин согласовал освобождения Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
  • Председатели депутатских фракций Киевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
  • Указа об увольнении Кличко Зеленским нет до сих пор.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличковиборы
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