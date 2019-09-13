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Пожежа в готелі "Токіо стар": під варту взяли адміністратора

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:19

Адміністратора одеського готелю "Токіо стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб, Ірину Паровик відправили на місяць в СІЗО без права внесення застави. 

Джерело: місцеве видання "Пушкинская"

Деталі: Київський районний суд Одеси частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила два місяці тримання під вартою.

Паровик підозрюють в порушенні правил пожежної безпеки, що потягло за собою смерть 9 осіб. 

Захист адміністратора планує оскаржувати це рішення. Адвокат повідомив, що його підзахисна під час слідства перебувала в місті та з’являлася на допити, а до обов’язків адміністратора не входить забезпечення пожежної безпеки. 

 
Адміністратора одеського готелю "Токіо стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб, Ірину Паровик відправили на місяць в СІЗО без права внесення застави.

Передісторія:

  • У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
  • За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії. Пізніше стало відомо, що донька загиблої австралійки вимагає від власника готелю виплати компенсації у розмірі 1 мільйона доларів.
  • Поліція розглядала версії можливого факту вбивства, підпалу з метою приховування злочину, порушення правил пожежної безпеки та необережного використання вогню жителями готелю. Зупинились на останній.
  • Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень буде надано госпіталізованим.
  • Власник готелю Вадим Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.
  • Пізніше обласна прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар".

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесапожежа
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