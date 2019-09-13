Пожежа в готелі "Токіо стар": під варту взяли адміністратора

Адміністратора одеського готелю "Токіо стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб, Ірину Паровик відправили на місяць в СІЗО без права внесення застави.

Джерело: місцеве видання "Пушкинская"

Деталі: Київський районний суд Одеси частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила два місяці тримання під вартою.

Паровик підозрюють в порушенні правил пожежної безпеки, що потягло за собою смерть 9 осіб.

Захист адміністратора планує оскаржувати це рішення. Адвокат повідомив, що його підзахисна під час слідства перебувала в місті та з’являлася на допити, а до обов’язків адміністратора не входить забезпечення пожежної безпеки.

Адміністратора одеського готелю "Токіо стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб, Ірину Паровик відправили на місяць в СІЗО без права внесення застави.

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