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Пожар в гостинице "Токио Стар": под стражу взяли администратора

Пятница, 13 сентября 2019, 14:19

Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

Источник: местное издание "Пушкинская"

Детали: Киевский районный суд Одессы частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей.

Паровик подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть 9 человек.

Защита администратора планирует обжаловать это решение. Адвокат сообщил, что его подзащитная во время следствия находилась в городе и являлась на допросы, а в обязанности администратора не входит обеспечение пожарной безопасности.

 

Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

Предыстория:

  • В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Позже стало известно, что дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов
  • Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля. Остановились на последней.
  • Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
  • Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
  • Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу "Токио Стар".

Темы: Одессапожар
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