Пожар в гостинице "Токио Стар": под стражу взяли администратора

1187 просмотров
Пятница, 13 сентября 2019, 14:19

Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

Источник: местное издание "Пушкинская"

Детали: Киевский районный суд Одессы частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей.

Паровик подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть 9 человек.

Защита администратора планирует обжаловать это решение. Адвокат сообщил, что его подзащитная во время следствия находилась в городе и являлась на допросы, а в обязанности администратора не входит обеспечение пожарной безопасности.

 

Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

Предыстория:

  • В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
  • По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Позже стало известно, что дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов
  • Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля. Остановились на последней.
  • Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
  • Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
  • Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу "Токио Стар".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса пожар


powered by lun.ua
Материалы по теме
Пожар в отеле: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов 11 сентября 2019, 16:35
От Зеленского требуют восстановить Ройтбурда - появилась петиция 8 сентября 2019, 02:36
Министерство культуры проверит законность увольнения Ройтбурда 4 сентября 2019, 17:05
Все новости
Главные новости
Коломойский пришел на YES и говорит, что с Пинчуком у него "вечный мир"
ГБР пришло с обысками в банк Порошенко
Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским
РАДА УВОЛИЛА ВСЮ ЦИК
Все новости
рейтинги

6 украинских вузов в мировом рейтинге университетов

школа

Сколько должен весить рюкзак школьника и как его выбрать?

школа

Как мотивировать ребенка ходить в школу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів