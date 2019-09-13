Пожар в гостинице "Токио Стар": под стражу взяли администратора

Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

Источник: местное издание "Пушкинская"

Детали: Киевский районный суд Одессы частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей.

Паровик подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть 9 человек.

Защита администратора планирует обжаловать это решение. Адвокат сообщил, что его подзащитная во время следствия находилась в городе и являлась на допросы, а в обязанности администратора не входит обеспечение пожарной безопасности.

Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.

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