Пожар в гостинице "Токио Стар": под стражу взяли администратора
Администратора одесского отеля "Токио Стар", где при пожаре погибли 9 человек, Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.
Источник: местное издание "Пушкинская"
Детали: Киевский районный суд Одессы частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила два месяца содержания под стражей.
Паровик подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть 9 человек.
Защита администратора планирует обжаловать это решение. Адвокат сообщил, что его подзащитная во время следствия находилась в городе и являлась на допросы, а в обязанности администратора не входит обеспечение пожарной безопасности.
Предыстория:
- В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Позже стало известно, что дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.
- Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля. Остановились на последней.
- Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
- Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
- Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу "Токио Стар".
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