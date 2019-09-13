"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради

Центральна виборча комісія, яку 13 вересня звільнила Верховна Рада, вважає рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачить.

Про це у коментарі "Українській правді" розповіли заступник глави ЦВК Євген Радченко та секретар ЦВК Наталя Бернацької.

"На риболовлю поїду…у нас зараз більше організаційні речі: кабінети звільнити, поприбирати. Що ж тут незрозумілого? Ми це розцінюємо як політичне рішення… Ми – всьо… Якщо парламент вважає так, то хай буде", - сказав Радченко про плани на майбутнє.

Він вважає рішення Ради несправедливим, але сенсу його оскаржувати не бачить, оскільки воно політичне.

Радченко додав, що члени комісії під керівництвом глави ЦВК Тетяни Сліпачук можуть дати підсумкову прес-конференцію, але уже не в якості Центрвиборчкому, але поки що цього не обговорювали.

Відзначимо, що після рішення Ради ЦВК зібралася на нараду. Бернацька запевнила, що колектив зібрався, щоб попрощатися.

Також, за словами Радченка і Бернацької, вони ніколи не трималися за посади.

"Після рішення парламенту ми зібралися колективом, щоб попрощатися, сказати слова подяки, бо ми відпрацювали дуже важкий рік", - повідомила Бернацька.

"Ми оцінюємо, що це нова реальність. Вперше в Україні з’явилася партія монобільшості у парламенті. І, звичайно, природним є їх бажання перезавантажити всі можливі органи, незважаючи на той 7-річний строк повноважень, який передбачений законом для ЦВК для того, щоб чергові вибори проводилися тим складом ЦВК, який не має жодного відношення до тих парламентарів, які підуть на ці вибори", - розповіла вона про рішення ВР.

За її словами, перезавантаження стосується не тільки ЦВК, а й інших органів влади, судової системи.

"Сподіваюся, що з нашим досвідом ми знайдемо якусь цікаву сферу, в якій можна бути корисним. Але наразі нічого конкретно сказати не можу, бо тільки сьогодні цю новину отримали. У мене найщасливіший чоловік, що відбувся розгін ЦВК, бо за останній рік він мене майже не бачив", - сказала секретар ЦВК про плани після звільнення.

13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Передісторія:

Центральну виборчу комісію оновили 20 вересня 2018 року. Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.

9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив до Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

ЦВК відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.

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