"Мы – всё", "Это новая реальность": В ЦИК отреагировали на решение Рады

Центральная избирательная комиссия, которую 13 сентября уволила Верховная Рада, считает решение парламента политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видит.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказали заместитель главы ЦИК Евгений Радченко и секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"На рыбалку поеду... у нас сейчас больше организационные вопросы: кабинеты освободить, убрать. Что же здесь непонятного? Мы это расцениваем как политическое решение... Мы – всё... Если парламент считает так, то пусть так будет", - сказал Радченко о планах на будущее.

Он считает решение Рады несправедливым, но смысла его обжаловать не видит, поскольку оно политическое.

Радченко добавил, что члены комиссии под руководством главы ЦИК Татьяны Слипачук могут дать итоговую пресс-конференцию, но уже не в качестве Центризбиркома, хотя пока этого еще не обсуждали.

Отметим, что после решения Рады ЦИК собралась на совещание. Бернацкая заверила, что коллектив собрался, чтобы попрощаться.

Также, по словам Радченко и Бернацкой, они никогда не держались за должности.

"После решения парламента мы собрались коллективом, чтобы попрощаться, сказать слова благодарности, потому что мы отработали очень тяжелый год", - сообщила Бернацкая.

"Мы оцениваем, что это новая реальность. Впервые в Украине появилась партия монобольшинства в парламенте. И, конечно, естественным является их желание перезагрузить все возможные органы, несмотря на 7-летний срок полномочий, предусмотренный законом для ЦИК, чтобы очередные выборы проводились тем составом ЦИК, который не имеет никакого отношения к тем парламентариям, которые пойдут на эти выборы", - рассказала она о решении ВР.

По ее словам, такая перезагрузка касается не только ЦИК, но и других органов власти, судебной системы.

"Надеюсь, что с нашим опытом мы найдем какую-то интересную сферу, в которой можно быть полезным. Но пока ничего конкретно сказать не могу, только сегодня эту новость получили. У меня очень счастлив муж, от того, что состоялся разгон ЦИК, потому что за последний год он меня почти не видел", - добавила секретарь ЦИК о планах после увольнения.

13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии.

Предыстория:

Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.

9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.

Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?

Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг