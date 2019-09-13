"Мы – всё", "Это новая реальность": В ЦИК отреагировали на решение Рады

Центральная избирательная комиссия, которую сегодня уволила Верховная Рада, считает решение парламента политическим и немотивированным, но смысла его обжаловать не видит.

Источник: комментарий заместителя главы ЦИК Евгения Радченко и секретаря ЦИК Наталии Бернацкой "Украинской правде"

Радченко о планах на будущее: "На рыбалку поеду ... у нас сейчас больше организационные вопросы: кабинеты освободить, убрать. Что же здесь не понятного? Мы это расцениваем как политическое решение... Мы - все... Если парламент считает так, то пусть так будет".

Детали: Решение Рады он считает несправедливым, но смысла его обжаловать не видит, поскольку оно политическое.

Он добавил, что члены комиссии под руководством главы ЦИК Татьяны Слипачук могут дать итоговую пресс-конференцию, но уже не в качестве Центризбиркома, хотя пока этого еще не обсуждали.

Отметим, что после решения Рады ЦИК собралась на совещание. Бернацкая заверила, что коллектив собрался, чтобы попрощаться. По словам Радченко и Бернацкой, они никогда не держались за должности.

Прямая речь Бернацкой: "После решения парламента мы собрались коллективом, чтобы попрощаться, сказать слова благодарности, потому что мы отработали очень тяжелый год".

О решении Рады: "Мы оцениваем, что это новая реальность. Впервые в Украине появилась партия монобольшинства в парламенте. И, конечно, естественным является их желание перезагрузить все возможные органы, несмотря на 7-летний срок полномочий, предусмотренный законом для ЦИК, чтобы очередные выборы проводились тем составом ЦИК, который не имеет никакого отношения к тем парламентариям, которые пойдут на эти выборы.

Это (перезагрузка - ред.) касается не только ЦИК, но и других органов власти, судебной системы".

О планах на будущее: "Надеюсь, что с нашим опытом мы найдем какую-то интересную сферу, в которой можно быть полезным. Но пока ничего конкретно сказать не могу, только сегодня эту новость получили. У меня очень счастлив муж, от того, что состоялся разгон ЦИК, потому что за последний год он меня почти не видел".

Что было раньше: 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии.

Предыстория:

Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.

9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.

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