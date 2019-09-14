Звільнені моряки після госпіталю в Києві повернулися до Одеси

У суботу звільнені з обміну з російського полону українські моряки повернулися до Одеси.

Фото "Думської"

Джерело: одеське видання "Думська", омбудсмен Людмила Денісова в Facebook

Деталі: Близько 13 години два літаки Ан-26 зі звільненими військовослужбовцями ВМСУ та їхніми родичами приземлилися на Шкільному аеродромі Одеси.

Як передає "Думська", пасажири пересіли на автобуси, що попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня Західна), що в Практичній гавані Одеського порту.

Після прибуття на базу моряків вітали колеги і волонтери.

Раніше в суботу омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що після сніданку з військового госпіталю "майже всі" військові моряки, які повернулися в Україну, вирушать до Одеси.

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