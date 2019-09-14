Звільнені моряки після госпіталю в Києві повернулися до Одеси

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Субота, 14 вересня 2019, 16:20

У суботу звільнені з обміну з російського полону українські моряки повернулися до Одеси.

 
Фото "Думської"

Джерело: одеське видання "Думська", омбудсмен Людмила Денісова в Facebook

 

Деталі: Близько 13 години два літаки Ан-26 зі звільненими військовослужбовцями ВМСУ та їхніми родичами приземлилися на Шкільному аеродромі Одеси.

Як передає "Думська", пасажири пересіли на автобуси, що попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня Західна), що в Практичній гавані Одеського порту.

Після прибуття на базу моряків вітали колеги і волонтери.

Раніше в суботу омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що після сніданку з військового госпіталю "майже всі" військові моряки, які повернулися в Україну, вирушать до Одеси.

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав РФ відпустити моряків.
  • 7 вересня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ 24 полонені моряки повернулися в Україну. Після повернення вони перебували у військовому госпіталі в Києві.
  • Слідчі Державного бюро розслідувань допитали кількох звільнених із російського полону моряків у справі "про Керченський інцидент".

Українська правда

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Теми: моряки Одеса


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