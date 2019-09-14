Освобожденные моряки после госпиталя в Киеве вернулись в Одессу

В субботу освобожденные по обмену из российского плена украинские моряки вернулись в Одессу.

Фото "Думской"

Источник: одесское издание "Думская", омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Детали: Около 13 часов два самолета Ан-26 с освобожденными военнослужащими ВМСУ и их родственниками приземлились на Школьном аэродроме Одессы.

Как передает "Думская", пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), что в Практической гавани Одесского порта.

По прибытии на базу моряков приветствовали сослуживцы и волонтеры.

Ранее в субботу омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что после завтрака из военного госпиталя "почти все" военные моряки, вернувшиеся в Украину, отправятся в Одессу.

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