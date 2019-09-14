Освобожденные моряки после госпиталя в Киеве вернулись в Одессу
Суббота, 14 сентября 2019, 16:20
В субботу освобожденные по обмену из российского плена украинские моряки вернулись в Одессу.
Источник: одесское издание "Думская", омбудсмен Людмила Денисова в Facebook
Детали: Около 13 часов два самолета Ан-26 с освобожденными военнослужащими ВМСУ и их родственниками приземлились на Школьном аэродроме Одессы.
Как передает "Думская", пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), что в Практической гавани Одесского порта.
По прибытии на базу моряков приветствовали сослуживцы и волонтеры.
Ранее в субботу омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что после завтрака из военного госпиталя "почти все" военные моряки, вернувшиеся в Украину, отправятся в Одессу.
Предыстория:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- Пленным украинцам предъявили обвинения по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 24 моряка вернулись в Украину.
- Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".
Украинская правда