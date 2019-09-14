Освобожденные моряки после госпиталя в Киеве вернулись в Одессу

120 просмотров
Суббота, 14 сентября 2019, 16:20

В субботу освобожденные по обмену из российского плена украинские моряки вернулись в Одессу.

 
Фото "Думской"

Источник: одесское издание "Думская", омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

 

Детали: Около 13 часов два самолета Ан-26 с освобожденными военнослужащими ВМСУ и их родственниками приземлились на Школьном аэродроме Одессы.

Как передает "Думская", пассажиры пересели на автобусы, которые направились на военно-морскую базу "Юг" (бывшая Западная), что в Практической гавани Одесского порта.

По прибытии на базу моряков приветствовали сослуживцы и волонтеры.

Ранее в субботу омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что после завтрака из военного госпиталя "почти все" военные моряки, вернувшиеся в Украину, отправятся в Одессу.

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
  • Пленным украинцам предъявили обвинения по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 24 моряка вернулись в Украину.
  • Следователи Государственного бюро расследований допросили нескольких освобожденных из русского плена моряков по делу "о Керченском инциденте".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Одесса


powered by lun.ua
Материалы по теме
ГБР допросило освобожденных моряков 13 сентября 2019, 20:18
Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе 12 сентября 2019, 16:46
Освобожденные моряки пригласили Зеленского на свадьбы и получили от него часы 12 сентября 2019, 16:08
Все новости
Главные новости
Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции
Премьер: Россия - агрессор, но и самый большой сосед
Гончарук анонсировал усиление команды "как минимум, вдвое"
Кучма: Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину
Все новости
психология

Многозадачность разрушает наш мозг

исследование

Искусственный свет во время сна может быть одним из факторов ожирения у женщин

здоровье

7 способов улучшить "дыхалку"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів