ДБР допитало звільнених моряків

7633 перегляди
П'ятниця, 13 вересня 2019, 20:18

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали кількох звільнених із російського полону моряків у справі "про Керченський інцидент".

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу ГБР, адвокат Микола Полозов

Деталі: Слідчий ГБР допитала моряків у лікарні, в якій вони знаходяться.

У ГБР не відповіли, яких тем стосувався допит.

Водночас, за словами адвоката, чиє об'єднання захищає інтереси моряків, їх допитали у справі "про Керченський інцидент".

Справу порушено за заявою Андрія Портнова, екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Цьому передувало: 13 вересня п’ятий президент Петро Порошенко свідчив у Держбюро розслідувань щодо ренаціоналізації Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

При цьому речниця ДБР Анжеліка Іванова заявила, що на допиті про моряків не йшлося.

За її словами, Порошенка допитали щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо:

  • Після повернення в Україну Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.
  • Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав РФ відпустити моряків.
  • 7 вересня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ 24 полонені моряки повернулися в Україну.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДБР моряки допит


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР прийшло з обшуками у банк Порошенка 13 вересня 2019, 13:09
Порошенко прийшов на допит у ДБР 13 вересня 2019, 11:04
"Зламали ломом двері": Гонтарева каже про обшуки в її київській квартирі 12 вересня 2019, 14:17
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

здоров'я

Лікарі кажуть, що глузувати з чоловіків із температурою 37 не варто

соціум

Більше третини дітей в Україні всиновлюють іноземці