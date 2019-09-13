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ДБР допитало звільнених моряків

П'ятниця, 13 вересня 2019, 20:18

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали кількох звільнених із російського полону моряків у справі "про Керченський інцидент".

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу ГБР, адвокат Микола Полозов

Деталі: Слідчий ГБР допитала моряків у лікарні, в якій вони знаходяться.

У ГБР не відповіли, яких тем стосувався допит.

Водночас, за словами адвоката, чиє об'єднання захищає інтереси моряків, їх допитали у справі "про Керченський інцидент".

Справу порушено за заявою Андрія Портнова, екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Цьому передувало: 13 вересня п’ятий президент Петро Порошенко свідчив у Держбюро розслідувань щодо ренаціоналізації Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

При цьому речниця ДБР Анжеліка Іванова заявила, що на допиті про моряків не йшлося.

За її словами, Порошенка допитали щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо:

  • Після повернення в Україну Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.
  • Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав РФ відпустити моряків.
  • 7 вересня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ 24 полонені моряки повернулися в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРморякидопит
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