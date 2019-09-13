ДБР допитало звільнених моряків

Слідчі Державного бюро розслідувань допитали кількох звільнених із російського полону моряків у справі "про Керченський інцидент".

Джерело: LIGA.net з посиланням на прес-службу ГБР, адвокат Микола Полозов

Деталі: Слідчий ГБР допитала моряків у лікарні, в якій вони знаходяться.

У ГБР не відповіли, яких тем стосувався допит.

Водночас, за словами адвоката, чиє об'єднання захищає інтереси моряків, їх допитали у справі "про Керченський інцидент".

Справу порушено за заявою Андрія Портнова, екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича.

Цьому передувало: 13 вересня п’ятий президент Петро Порошенко свідчив у Держбюро розслідувань щодо ренаціоналізації Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

При цьому речниця ДБР Анжеліка Іванова заявила, що на допиті про моряків не йшлося.

За її словами, Порошенка допитали щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо:

Після повернення в Україну Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.