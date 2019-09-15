Контрабанда бурштину: У Польщі затримали двох українців, назвалися працівниками спецслужб

В рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, в т.ч. двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

Джерело: Центральне Антикорупційне бюро Польщі (СВА), Zaxid.net

Деталі: Згідно з повідомленням СВА, затримання відбулося 13 вересня у Варшаві.

"Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури", - повідомили в антикорупційному бюро.

Разом з тим Zaxid.net з посиланням на RMF.fm повідомляє, що затримано підозрюваних було в одному з ресторанів близько 18:00, крім українців затримано чотирьох громадян Польщі.

Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати.

Фото з місця проведення спецоперації джерело- zycie.pl

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