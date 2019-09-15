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Контрабанда бурштину: У Польщі затримали двох українців, назвалися працівниками спецслужб

Неділя, 15 вересня 2019, 09:59
Контрабанда бурштину: У Польщі затримали двох українців, назвалися працівниками спецслужб
фото - zycie.pl

В рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, в т.ч. двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

Джерело: Центральне Антикорупційне бюро Польщі (СВА), Zaxid.net

Деталі: Згідно з повідомленням СВА, затримання відбулося 13 вересня у Варшаві.

"Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури", - повідомили в антикорупційному бюро.

Разом з тим Zaxid.net з посиланням на RMF.fm повідомляє, що затримано підозрюваних було в одному з ресторанів близько 18:00, крім українців затримано чотирьох громадян Польщі.

Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати. 

фото з місця проведення спецоперації
 
Фото з місця проведення спецоперації
джерело- zycie.pl

Знати більше:

 "Бурштинова народна республіка". Західний український фронт

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про посилення кримінальної відповідальності за незаконний видобуток або переміщення бурштину через кордон.

  • До 1 жовтня президент України доручив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку і міністру фінансів Оксані Маркаровой розробити проект закону про видобуток бурштину, а нардепам - до грудня ухвалити цей закон.

  • 12 серпня Зеленський відвідував Житомирську область, де на нараді з місцевою владою розглядалися питання незаконного видобутку бурштину.
  • В ході зустрічі Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9 районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.
  • 13 серпня прокуратура Житомирщини повідомила, що після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку бурштину розпочала кримінальне провадження.

"Українська правда" в Threads

Теми: бурштинПольщакорупція
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