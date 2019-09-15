Контрабанда янтаря: В Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб
В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.
Источник: Центральное Антикоррупционное бюро Польши (СВА), Zaxid.net
Детали: Согласно сообщению СВА, задержание состоялось 13 сентября в Варшаве.
"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сообщили в антикоррупционном бюро.
Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые были в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.
Отмечается, что при задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.
Узнать больше:
"Янтарная народная республика". Западный украинский фронт
Предыстория:
-
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.
-
До 1 октября президент Украины поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой разработать проект закона о добыче янтаря, а нардепам – до декабря принять этот закон.
-
12 августа Зеленский посетил Житомирскую область, где на совещании с местными властями поднял тему незаконной добычи янтаря.
-
В ходе встречи Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря.
- 13 августа прокуратура Житомирской области сообщила, что после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря начала уголовное производство.