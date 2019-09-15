Контрабанда янтаря: В Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 09:59
фото - zycie.pl

В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек,  в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. 

Источник: Центральное Антикоррупционное бюро Польши (СВА), Zaxid.net 

Детали: Согласно сообщению СВА, задержание состоялось 13 сентября в Варшаве. 

"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сообщили в антикоррупционном бюро. 

Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые были в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши. 

Отмечается, что при задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.

фото з місця проведення спецоперації
 
Фото с места проведения спецоперации
Источник - zycie.pl

Узнать больше: 

"Янтарная народная республика". Западный украинский фронт

Предыстория: 

  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу.

  • До 1 октября президент Украины поручил премьер-министру Алексею Гончаруку и министру финансов Оксане Маркаровой разработать проект закона о добыче янтаря, а нардепам – до декабря принять этот закон.

  • 12 августа Зеленский посетил Житомирскую область, где на совещании с местными властями поднял тему незаконной добычи янтаря.

  • В ходе встречи Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9 районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря

  • 13 августа прокуратура Житомирской области сообщила, что после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря начала уголовное производство

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Темы: янтарь Польша коррупция


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