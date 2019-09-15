Контрабанда янтаря: В Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб

В рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря в Польше задержали 6 человек, в т.ч. двух граждан Украины, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Источник: Центральное Антикоррупционное бюро Польши (СВА), Zaxid.net

Детали: Согласно сообщению СВА, задержание состоялось 13 сентября в Варшаве.

"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сообщили в антикоррупционном бюро.

Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые были в одном из ресторанов около 18:00, кроме украинцев задержаны четыре гражданина Польши.

Отмечается, что при задержании спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Фото с места проведения спецоперации Источник - zycie.pl

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