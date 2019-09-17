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Разумков чекає від президента список кандидатів до нової ЦВК

Вівторок, 17 вересня 2019, 00:40
Разумков чекає від президента список кандидатів до нової ЦВК

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує, що Президент України внесе до парламенту кандидатури на посади членів Центральної виборчої комісії до кінця цього тижня.

Джерело: заява Разумкова у програмі "Свобода слова", передає Укрінформ

"Наскільки мені відомо, сьогодні різні політичні сили (і не тільки парламентські фракції) надають свої пропозиції. Президент буде визначатись і пропонувати той чи інший склад кандидатур (до ЦВК - ред. УП) Верховній Раді. Я сподіваюся, що це відбудеться цього тижня, і ми з вами побачимо повний перелік тих осіб, які будуть запропоновані парламентом до майбутнього складу Центральної виборчої комісії. Парламент буде визначатися з цими кандидатурами і, сподіваюся, підтримає їх", - зазначив Разумков.

При цьому він закликав дочекатися конкретних персоналій - "що запропонують Президенту, і що глава держави, враховуючи професіоналізм, знання, досвід, запропонує парламенту".

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Передісторія:

  • Центральну виборчу комісію оновили рік тому: 20 вересня 2018 року Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.
  • 9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.
  • Центральна виборча комісія відкинула звинувачення Зеленського й назвала свій розпуск політично вмотивованим рішенням.
  • Стаття 31 закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу комісії достроково може припинити Верховна Рада за "вмотивованим поданням президента". Рішення приймається не менш як двома третинами від конституційного складу парламенту (300 "за").

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаЦВК
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