Разумков ждет от президента список кандидатов в новую ЦИК
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что Президент Украины внесет в парламент кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии до конца этой недели.
Источник: заявление Дмитрия Разумкова в программе "Свобода слова", передает Укринформ.
"Насколько мне известно, сегодня различные политические силы (и не только парламентские фракции) подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур (в ЦИК - ред. УП) Верховной Раде. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень тех лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав Центральной избирательной комиссии. Парламент будет определяться с этими кандидатурами и, надеюсь, поддержит их", - отметил Разумков.
При этом он призвал дождаться конкретных персоналий - "что предложат Президенту, и что глава государства, учитывая профессионализм, знания, опыт, предложит парламенту".
Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?
Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг
Предыстория:
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
- Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
- Статья 31 закона о ЦИК предусматривает, что полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента". Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента (300 "за").