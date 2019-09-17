Разумков ждет от президента список кандидатов в новую ЦИК

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что Президент Украины внесет в парламент кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии до конца этой недели.

Источник: заявление Дмитрия Разумкова в программе "Свобода слова", передает Укринформ.

"Насколько мне известно, сегодня различные политические силы (и не только парламентские фракции) подают свои предложения. Президент будет определяться и предлагать тот или иной состав кандидатур (в ЦИК - ред. УП) Верховной Раде. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе, и мы с вами увидим полный перечень тех лиц, которые будут предложены парламентом в будущий состав Центральной избирательной комиссии. Парламент будет определяться с этими кандидатурами и, надеюсь, поддержит их", - отметил Разумков.

При этом он призвал дождаться конкретных персоналий - "что предложат Президенту, и что глава государства, учитывая профессионализм, знания, опыт, предложит парламенту".

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